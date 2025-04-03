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Украинцам начнут отпирать электричество за долги: кого это будет касаться

Сейчас сумма долга перед YASNO составляет около 1,5 млрд грн, поэтому поставщик рассматривает электроэнергию как товар, за который необходимо платить.

сегодня, 12:50
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Клименко Елена

В Украине мораторий на отключение электроэнергии должникам был упразднен еще 1 января 2024 года. Однако вопросы относительно того, в каких случаях и кого конкретно могут отключить за неуплату, остаются актуальными до сих пор. Разъяснение по этому поводу предоставил генеральный директор компании YASNO Сергей Коваленко, на своей странице в Facebook

Украинцам начнут отпирать электричество за долги: кого это будет касаться

Фото: из открытых источников

Он подчеркнул, что решение об отключении не зависит от поставщика – все условия четко регулируются правилами рынка электроэнергии.

Также Коваленко отметил, что основным интересом поставщика есть получение оплаты за уже потребленную электрическую энергию, а не отключение потребителей.

"Поставщик всегда заинтересован в том, чтобы получить оплату за потребленную энергию, а не потерять клиента", – объяснил он.

Что касается случаев отключения, то, по словам гендиректора, электроэнергию отключают только потребителям, которые после многочисленных предупреждений, звонков и других уведомлений продолжают игнорировать проблему и отказываются погашать долг.

Коваленко также отметил, что у украинцев есть разные способы для оплаты за электроэнергию, включая чат-боты, мобильные приложения, личные кабинеты и офлайн-оплату через партнеров. В случае отсутствия средств можно заключить график погашения долга.

Он подытожил, что в настоящее время сумма долга перед YASNO составляет почти 1,5 млрд грн, поэтому поставщик рассматривает электроэнергию как товар, за который необходимо платить.

Портал "Комментарии" писал, что по состоянию на 31 января 2025 года государственный и гарантированный государством долг Украины составил 7,068 трлн грн или 168,99 млрд долларов. В Министерстве финансов Украины рассказали, что в течение января текущего года сумма долга увеличилась в гривневом эквиваленте на 87,03 млрд. гривен, в долларовом — на 2,93 млрд. долларов.



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Источник: https://www.facebook.com/sergey.j.kovalenko/posts/10221057752591853?ref=embed_post
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