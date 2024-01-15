Украина заявила о готовности создать первый альянс в рамках Евросоюза

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Кравцев Сергей
Киеву и Варшаве нужно уже сейчас задуматься о создании так называемого украино-польского альянса в рамках Европейского Союза. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в интервью польскому изданию Uklad Sil сделал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
Дмитрий Кулеба. Фото из открытых источников
Дмитрий Кулеба считает, что таким образом Украина и Польша смогут решать двусторонние проблемы на пути в ЕС и предотвратить проблемы вроде блокирования границы или зернового кризиса.
Глава МИД отметил, чем глубже будет погружение в переговоры о вступлении, тем больше таких вопросов будет возникать с разных сторон.
Кроме того, считает топ-дипломат, нужно начинать думать, что вместе Украина с Польшей смогут сделать в ЕС.
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Также издание "Комментарии" сообщало – в Польше ответили, снимут ли запрет на импорт зерна из Украины.
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