Украина заявила о готовности создать первый альянс в рамках Евросоюза

Киеву и Варшаве нужно уже сейчас задуматься о создании так называемого украино-польского альянса в рамках Европейского Союза. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в интервью польскому изданию Uklad Sil сделал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Дмитрий Кулеба. Фото из открытых источников

"Я думаю, что то, о чем мы должны говорить, о чем мы уже должны начать думать, – это украинско-польский альянс в рамках Европейского союза. Потому что мы будем двумя очень сильными игроками. Мы сделаем Польшу сильнее, а Польша сделает нас более сильными", – заявил министр.

Дмитрий Кулеба считает, что таким образом Украина и Польша смогут решать двусторонние проблемы на пути в ЕС и предотвратить проблемы вроде блокирования границы или зернового кризиса.

Глава МИД отметил, чем глубже будет погружение в переговоры о вступлении, тем больше таких вопросов будет возникать с разных сторон.

"Поляки и украинцы должны не допустить превращения таких ситуаций в проблемы и решать их быстро и полюбовно, поскольку мы уже не смогли предотвратить их возникновение", – добавил Дмитрий Кулеба.

Кроме того, считает топ-дипломат, нужно начинать думать, что вместе Украина с Польшей смогут сделать в ЕС.

"Впервые в истории вся Европа, от Лиссабона до Киева, будет жить как одно целое. Украинцы и поляки будут частью этого крупного проекта и будут играть свою роль. Я считаю, что именно к такой стратегической дискуссии и партнерству мы должны стремиться", – резюмировал Дмитрий Кулеба.

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