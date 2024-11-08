Украина запускает Офис зеленого перехода: каковы его функции

Украина совместно с Великобританией открыла новый консультативный орган – Офис зеленого перехода, который будет поддерживать реформы в энергетической и климатической сферах для устойчивого развития страны. Цель Офиса заключается в внедрении стратегических шагов на пути евроинтеграции и декарбонизации экономики, что будет способствовать экономическому росту и развитию экологически чистых технологий. В торжественном открытии приняли участие Министр экономики Юлия Свириденко и Посол Великобритании Мартин Харрис.

Фото: Прессслужба Минэкономики

Офис зеленого перехода создан как независимая структура при Министерстве экономики Украины. Благодаря этому органу Украина сможет более эффективно внедрять Национальный план по энергетике и климату до 2030 года, разработанный по стандартам ЕС. Подписанный на открытии меморандум о партнерстве с Великобританией предусматривает углубление сотрудничества во внедрении экологических и энергетических реформ.

Цели и задачи Офиса

Среди основных задач Офиса – поддержка реализации Национального плана по энергетике и климату, который предусматривает:

сокращение выбросов парниковых газов на 65% к уровню 1990 года;

увеличение доли возобновляемых источников энергии до 27%;

диверсификацию поставок энергоресурсов (не более 30% зависимости от одного источника).

Посол Великобритании Мартин Харрис подчеркнул, что британская сторона будет способствовать построению устойчивой и безопасной энергетической системы Украины. Офис зеленого перехода станет важной платформой для привлечения инвестиций и развития новых технологий в послевоенный период.

Алексей Соболев, первый заместитель Министра экономики, отметил, что для реализации Национального плана необходимо привлечь инвестиции в размере более 40 миллиардов долларов до 2030 года. Сотрудничество с международными партнерами поможет обеспечить прозрачное использование ресурсов для достижения экологических и энергетических целей.

Офис зеленого перехода работает при поддержке британского Агентства международного развития и выполняет роль консультативного органа, способствующего внедрению экологических инноваций и приближению к европейским стандартам.