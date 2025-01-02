Украина выбила главный козырь Путина в Европе, но есть нюанс

Утром 1 января Украина перестала прокачивать российский газ в Европу, что стало окончанием длительной эпохи российского экономического влияния на Европу. Об этом пишет ряд западных изданий.

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

"Это прекращение транзита газа – это не просто корректировка цепочки поставок – это символический крах эпохи", — говорится в материале Bloomberg.

Авторы материала цитируют исследовательницу Центра глобальной энергетической политики Колумбийского университета (США) Татьяну Митрову.

Решение приостановить транзит газа является частью более широкой кампании Украины и ее западных союзников, направленной на подрыв способности Москвы финансировать войну и использовать энергию как рычаг влияния в Европе.

Это "подчеркивает, как изменился европейский политический и энергетический ландшафт после того, как Россия начала свое полномасштабное вторжение в Украину в 2022 году", – заявил старший аналитик разведывательно-аналитической фирмы PRISM Бота Илияс.

Впрочем, это несет определенные риски и для самой Украины, говорят военные аналитики. Теперь у россиян не будет сдерживающих факторов для ракетно-дроновых ударов по украинским трубопроводам, которые до сих пор оставались нетронутыми.

Кроме того, отказ от дальнейшего транзита газа привел к спору со Словакией, который до сих пор в значительной степени зависел от российского газа. Премьер-министр страны Роберт Фицо даже пригрозил остановить поставки европейской электроэнергии в Украину в ответ на остановку газового транзита.

По словам аналитиков, риска немедленного дефицита газа в Европе нет, но остановка украинского транзита может осложнить накопление запасов для следующего отопительного сезона.

Чтобы компенсировать потерю трубопроводного маршрута, Россия, очевидно, удвоит усилия по поставкам сжиженного газа (СПГ). Европа до сих пор покупает, хотя проекты по расширению российской СПГ-инфраструктуры сейчас сталкивается со стеной санкций Запада.

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