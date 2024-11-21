Украина возвращается к графикам отключения света: главные причины

Во многих регионах Украины начались новые отключения света, и, по прогнозам, эта зима может оказаться сложнее предыдущей. Энергетический эксперт Геннадий Рябцев в интервью УНИАН объяснил, что частота и продолжительность отключений будет зависеть от нескольких важных факторов: погоды, состояния энергосистемы и последствий атак России.

Отключения света возвращаются: что влияет на графики

Нынешние отключения не станут новостью для украинцев, но с наступлением морозов ситуация может осложниться.

“О почасовых отключениях можно будет говорить, если температура будет ниже минус пяти градусов. То есть чем ниже минус пяти будет температура, тем выше вероятность почасовых отключений”, – говорит Рябцев. Холодная погода вызывает обледенение оборудования, снежные бури и сильный ветер могут повреждать электросети, что приводит к авариям.

Кроме погодных условий, на стабильность энергосистемы влияют следующие факторы:

Масштаб повреждений энергетических объектов в результате российских атак.

Темпы обновления сетей и оборудования. Чем быстрее будут ремонтировать повреждения, тем реже будут отключения.

Состояние техники на электростанциях. Старое или поврежденное оборудование чаще выходит из строя под погрузкой.

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