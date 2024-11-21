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Украина возвращается к графикам отключения света: главные причины

Зима без света: как украинцам подготовиться к новым ограничениям

сегодня, 11:38
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Черновалова Кристина

Во многих регионах Украины начались новые отключения света, и, по прогнозам, эта зима может оказаться сложнее предыдущей. Энергетический эксперт Геннадий Рябцев в интервью УНИАН объяснил, что частота и продолжительность отключений будет зависеть от нескольких важных факторов: погоды, состояния энергосистемы и последствий атак России.

Украина возвращается к графикам отключения света: главные причины

Отключения света возвращаются: что влияет на графики

Нынешние отключения не станут новостью для украинцев, но с наступлением морозов ситуация может осложниться.

“О почасовых отключениях можно будет говорить, если температура будет ниже минус пяти градусов. То есть чем ниже минус пяти будет температура, тем выше вероятность почасовых отключений”, – говорит Рябцев. Холодная погода вызывает обледенение оборудования, снежные бури и сильный ветер могут повреждать электросети, что приводит к авариям.

Кроме погодных условий, на стабильность энергосистемы влияют следующие факторы:

  • Масштаб повреждений энергетических объектов в результате российских атак.

  • Темпы обновления сетей и оборудования. Чем быстрее будут ремонтировать повреждения, тем реже будут отключения.

  • Состояние техники на электростанциях. Старое или поврежденное оборудование чаще выходит из строя под погрузкой.

Читайте на портале "Комментарии" — Укрэнерго посчитал ограничения на потребление электроэнергии на сегодня, 19 ноября. От так графики пока отменены, впрочем потребителей призывают экономно использовать электроэнергию особенно с 7:00 до 22:00. Об этом сообщает пресс-служба Укрэнерго.

Напомним, что издание The Economist опубликовало главную обложку прогноза на 20254 год. Какие события считают ключевыми, сообщает портал "Комментарии".



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Источник: https://www.unian.ua/economics/energetics/vidklyuchennya-svitla-v-ukrajini-vzimku-mozhut-buti-trivalimi-shcho-nizhcha-temperatura-to-dovshe-ekspert-12826848.html
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