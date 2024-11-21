Украина возвращается к графикам отключения света: главные причины

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Черновалова Кристина
Во многих регионах Украины начались новые отключения света, и, по прогнозам, эта зима может оказаться сложнее предыдущей. Энергетический эксперт Геннадий Рябцев в интервью УНИАН объяснил, что частота и продолжительность отключений будет зависеть от нескольких важных факторов: погоды, состояния энергосистемы и последствий атак России.
Отключения света возвращаются: что влияет на графики
Нынешние отключения не станут новостью для украинцев, но с наступлением морозов ситуация может осложниться.
Кроме погодных условий, на стабильность энергосистемы влияют следующие факторы:
Масштаб повреждений энергетических объектов в результате российских атак.
Темпы обновления сетей и оборудования. Чем быстрее будут ремонтировать повреждения, тем реже будут отключения.
Состояние техники на электростанциях. Старое или поврежденное оборудование чаще выходит из строя под погрузкой.
Читайте на портале "Комментарии" — Укрэнерго посчитал ограничения на потребление электроэнергии на сегодня, 19 ноября. От так графики пока отменены, впрочем потребителей призывают экономно использовать электроэнергию особенно с 7:00 до 22:00. Об этом сообщает пресс-служба Укрэнерго.
Напомним, что издание The Economist опубликовало главную обложку прогноза на 20254 год. Какие события считают ключевыми, сообщает портал "Комментарии".
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