Украина внедряет новую стратегию морской безопасности

Кабинет Министров Украины создал специальную Межведомственную рабочую группу, ответственную за внедрение Стратегии морской безопасности Украины. Группа объединит усилия различных государственных ведомств, экспертов и международных партнеров по обеспечению комплексного подхода к реализации этой стратегии.

ВМС ЗСУ. Фото из открытых источников

Основные задачи группы

Межведомственная группа будет работать как координационный центр, обеспечивающий выполнение правительственных решений и совершенствование морской политики безопасности. Среди ключевых направлений ее деятельности – мониторинг выполнения Стратегии и правительственных планов, а также анализ и решение проблемных вопросов в этой сфере.

Особое внимание будет уделено подготовке предложений по усовершенствованию законодательства, регулирующего морскую безопасность, а также координации деятельности органов государственной власти, местного самоуправления и независимых экспертов. Группа также станет площадкой для проведения экспертных обсуждений и привлечения специалистов к решению неотложных вопросов.

Одним из основных приоритетов работы группы станет развитие международного сотрудничества. Группа будет работать над привлечением опыта ведущих морских государств и установлением партнерских отношений с организациями. Это позволит Украине внедрять лучшие мировые практики в сфере морской безопасности и усиливать международную поддержку в этом направлении.

Министерство обороны Украины будет осуществлять координацию работы Межведомственной рабочей группы. Заседания группы будут проводиться ежеквартально, с возможностью организации онлайн-заседаний для оперативного реагирования на текущие вопросы, возникающие в сфере морской безопасности. Эти меры являются частью выполнения решения СНБО Украины от 17 июля 2024 г. о Стратегии морской безопасности Украины.



