Украина вернула из оккупации и России еще 45 граждан: самой старшей – 93 года

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Slava Kot
Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил, что Украине удалось вернуть домой 45 украинцев. Среди них преимущественно пожилые люди, а самой старшей эвакуированной женщине 93 года.
В Украину вернулось 45 украинцев
Дмитрий Лубинец заявил, что среди эвакуированных были люди, нуждавшиеся в особых условиях для безопасной транспортировки: маломобильные граждане, тяжелобольные и те, кто не имел возможности самостоятельно покинуть оккупированные территории. По данным омбудсмена, десять человек нуждались в неотложной медицинской помощи.
Для 23 граждан была организована специальная эвакуация к которой привлекли медицинский транспорт и сопровождение врачей. По словам Лубинца, для многих из возвращенных это была единственная возможность избежать опасности на временно оккупированных территориях, в частности ограничение прав, нехватки доступа к медицинской помощи, давления и угрозы для жизни.
Омбудсмен отметил, что среди возвращенных домой есть и те, кто подвергался преследованиям со стороны оккупационных властей.
По его словам, возвращение украинцев с временно оккупированных территорий остается не только гуманитарным, но и приоритетом безопасности государства.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Украину вернули сотни тел павших защитников.
Также "Комментарии" писали, что омбудсмен сделал заявление о незаконных задержаниях и избиениях от ТЦК.
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