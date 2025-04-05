Украина вернула из оккупации и России еще 45 граждан: самой старшей – 93 года

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил, что Украине удалось вернуть домой 45 украинцев. Среди них преимущественно пожилые люди, а самой старшей эвакуированной женщине 93 года.

В Украину вернулось 45 украинцев

Дмитрий Лубинец заявил, что среди эвакуированных были люди, нуждавшиеся в особых условиях для безопасной транспортировки: маломобильные граждане, тяжелобольные и те, кто не имел возможности самостоятельно покинуть оккупированные территории. По данным омбудсмена, десять человек нуждались в неотложной медицинской помощи.

"Благодаря слаженной работе Офиса Омбудсмана Украины, госорганов, гуманитарных организаций и международных партнеров удалось обеспечить безопасный возврат 45 граждан Украины из ВОТ, а также с территорий РФ и РБ", — написал Лубинец.

Для 23 граждан была организована специальная эвакуация к которой привлекли медицинский транспорт и сопровождение врачей. По словам Лубинца, для многих из возвращенных это была единственная возможность избежать опасности на временно оккупированных территориях, в частности ограничение прав, нехватки доступа к медицинской помощи, давления и угрозы для жизни.

Омбудсмен отметил, что среди возвращенных домой есть и те, кто подвергался преследованиям со стороны оккупационных властей.

"Замечу, что часть украинцев, уже на подконтрольной территории Украины, подвергались преследованиям со стороны оккупационных администраций. В частности, семья, отца которого похитили оккупанты и подвергали пыткам, в результате чего он погиб", — подчеркнул Лубинец.

По его словам, возвращение украинцев с временно оккупированных территорий остается не только гуманитарным, но и приоритетом безопасности государства.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Украину вернули сотни тел павших защитников.

Также "Комментарии" писали, что омбудсмен сделал заявление о незаконных задержаниях и избиениях от ТЦК.