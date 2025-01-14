Украина в шаге от «промышленного безвиза»: Шмигаль раскрыл детали переговоров с ЕС

Украина активно укрепляет экономические связи с Евросоюзом: уже в этом году ожидается заключение соглашения о "промышленном безвизе". Это станет важным шагом для интеграции украинского бизнеса в европейский рынок. Премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства отметил, что финальная подготовка уже на завершающей стадии. Осталось принять один законопроект, после чего начнется официальный процесс переговоров.

Денис Шмыгаль на заседании правительства. Фото: kmu.gov.ua

Украинский экспорт в Европейский Союз продолжает демонстрировать положительную динамику. Премьер-министр Денис Шмигаль на правительственном заседании 14 января сообщил, что 60% всего экспорта из Украины направляется именно в страны ЕС. В 2024 году объем торговли достиг почти 25 миллиардов долларов, что на 6% превышает показатели предыдущего года.

Одним из ключевых факторов такого успеха является "экономический безвиз", позволяющий украинским товарам беспошлинно попадать на европейский рынок. Задача минимум на 2025 год, по словам Шмыгаля, состоит в сохранении этих условий доступа и их закреплении через пересмотр Соглашения об ассоциации.

В 2024 году экспорт автомобильным транспортом составил более 10 миллионов тонн, принеся экономике 14,7 миллиарда долларов.

"В прошлом году экспорт автомобильным транспортом составил уже более 10 млн. тонн на сумму 14,7 млрд. долларов. Это на 5% больше по сравнению с 2023 годом и свидетельство того, как важен "транспортный безвиз" для украинской логистики и экспорта", — отметил Денис Шмигаль.

Особый акцент в 2025 году сделан на заключении соглашения о "промышленном безвизе". Это позволит упростить доступ украинской продукции на европейский рынок благодаря взаимному признанию сертификации товаров. Как пояснил Шмигаль, для запуска переговоров правительство планирует подать в Верховную Раду последний необходимый законопроект.

"Осталось принять один законопроект, который мы подадим в Парламент в ближайшее время. После этого сможем перейти к официальному процессу заключения соглашения", – отметил Глава Правительства.

Кроме того, правительство ведет переговоры с европейскими партнерами по дальнейшему углублению экономического сотрудничества, закреплению беспошлинного экспорта и созданию новых условий для развития малого и среднего бизнеса.