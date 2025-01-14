Украина в шаге от «промышленного безвиза»: Шмигаль раскрыл детали переговоров с ЕС

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Амбарцумян Анна
Украина активно укрепляет экономические связи с Евросоюзом: уже в этом году ожидается заключение соглашения о "промышленном безвизе". Это станет важным шагом для интеграции украинского бизнеса в европейский рынок. Премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства отметил, что финальная подготовка уже на завершающей стадии. Осталось принять один законопроект, после чего начнется официальный процесс переговоров.
Денис Шмыгаль на заседании правительства. Фото: kmu.gov.ua
Украинский экспорт в Европейский Союз продолжает демонстрировать положительную динамику. Премьер-министр Денис Шмигаль на правительственном заседании 14 января сообщил, что 60% всего экспорта из Украины направляется именно в страны ЕС. В 2024 году объем торговли достиг почти 25 миллиардов долларов, что на 6% превышает показатели предыдущего года.
Одним из ключевых факторов такого успеха является "экономический безвиз", позволяющий украинским товарам беспошлинно попадать на европейский рынок. Задача минимум на 2025 год, по словам Шмыгаля, состоит в сохранении этих условий доступа и их закреплении через пересмотр Соглашения об ассоциации.
В 2024 году экспорт автомобильным транспортом составил более 10 миллионов тонн, принеся экономике 14,7 миллиарда долларов.
Особый акцент в 2025 году сделан на заключении соглашения о "промышленном безвизе". Это позволит упростить доступ украинской продукции на европейский рынок благодаря взаимному признанию сертификации товаров. Как пояснил Шмигаль, для запуска переговоров правительство планирует подать в Верховную Раду последний необходимый законопроект.
Кроме того, правительство ведет переговоры с европейскими партнерами по дальнейшему углублению экономического сотрудничества, закреплению беспошлинного экспорта и созданию новых условий для развития малого и среднего бизнеса.
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