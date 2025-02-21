Украина увеличила производство дронов в 10 раз

Кабинет Министров принял решение о выделении 7,9 млрд грн на закупку дронов, что станет очередным шагом по укреплению обороноспособности страны. Как отметил Премьер-министр Денис Шмигаль, цель правительства – обеспечить, по крайней мере, половину потребностей ВСУ украинским оружием. Удастся ли достичь этого показателя и какие результаты уже есть – разбирались "Комментарии", ссылаясь на Департамент коммуникаций Секретариата Кабинета Министров Украины.

В ходе заседания Кабмина 21 февраля Премьер-министр Денис Шмигаль объявил о выделении дополнительных 7,9 млрд грн на закупку беспилотников. Денежные средства будут переданы Государственной службе специальной связи и защиты информации, которая и осуществит закупки.

"Направляем каждую гривну налогоплательщиков из государственного бюджета на обороноспособность и безопасность нашего государства", — подчеркнул Денис Шмигаль. По его словам, в сфере беспилотников украинские компании уже демонстрируют максимальную автономность – почти 100% дронов производятся в Украине. Только за январь этого года производство беспилотников выросло в десять раз по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

Кроме того, существенно увеличен выпуск другого вооружения:

артиллерии – в 3 раза;

бронетранспортеров – в 5 раз;

противотанкового оружия – в 2 раза;

боеприпасов – в 2,5 раза.

В настоящее время украинское производство обеспечивает около трети потребностей Вооруженных Сил. Однако правительство ставит перед собой амбициозную цель – довести этот показатель до 50%.

"Задача, которую ставит Правительство перед собой, — это доказать собственное производство оружия не менее половины от существующей ныне потребности. Для того чтобы реализовать эту цель, мы выделили рекордную сумму на модернизацию собственного ОПК и закупку оружия", — подчеркнул Денис Шмигаль.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что Министерство обороны Украины объявило о принятии в эксплуатацию новейшего беспилотного авиационного комплекса Poseidon, разработанного отечественными специалистами. Этот беспилотник уже признан пригодным для использования подразделениями сил обороны и имеет серьезные преимущества в условиях современного боевого поля. Его уникальные характеристики обещают значительно повысить эффективность украинских военных операций.