Украина увеличила производство дронов в 10 раз

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Амбарцумян Анна
Кабинет Министров принял решение о выделении 7,9 млрд грн на закупку дронов, что станет очередным шагом по укреплению обороноспособности страны. Как отметил Премьер-министр Денис Шмигаль, цель правительства – обеспечить, по крайней мере, половину потребностей ВСУ украинским оружием. Удастся ли достичь этого показателя и какие результаты уже есть – разбирались "Комментарии", ссылаясь на Департамент коммуникаций Секретариата Кабинета Министров Украины.
В ходе заседания Кабмина 21 февраля Премьер-министр Денис Шмигаль объявил о выделении дополнительных 7,9 млрд грн на закупку беспилотников. Денежные средства будут переданы Государственной службе специальной связи и защиты информации, которая и осуществит закупки.
Кроме того, существенно увеличен выпуск другого вооружения:
артиллерии – в 3 раза;
бронетранспортеров – в 5 раз;
противотанкового оружия – в 2 раза;
боеприпасов – в 2,5 раза.
В настоящее время украинское производство обеспечивает около трети потребностей Вооруженных Сил. Однако правительство ставит перед собой амбициозную цель – довести этот показатель до 50%.
Напомним, портал "Комментарии" писал, что Министерство обороны Украины объявило о принятии в эксплуатацию новейшего беспилотного авиационного комплекса Poseidon, разработанного отечественными специалистами. Этот беспилотник уже признан пригодным для использования подразделениями сил обороны и имеет серьезные преимущества в условиях современного боевого поля. Его уникальные характеристики обещают значительно повысить эффективность украинских военных операций.
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