Украина так и не построила ни одного патронного или снарядного завода: в Rheinmetall поразили заявлением

В войне все познается в сравнении. В то время когда Россия быстро раскочегарила свой ВПК, перевела экономику на военные рельсы в Украине так и не удалось построить хотя бы один снарядный завод. Это подтверждает заявление генерального директора Rheinmetall Армина Паппергера, который отметил, что сейчас темпы строительства завода боеприпасов в Украине продвигаются не так быстро, как хотелось бы.

Rheinmetall. Фото: из открытых источников

Как отмечается, немецкое предприятие Rheinmetall в Унтерлюсе с мощностью 350 000 снарядов в год уже готовится к техническому запуску, тогда как украинское до сих пор в стадии строительства.

"Первый контракт с украинской стороны подписан. Пока я недоволен темпами работы, но причина не только в нас. Вы знаете, что мы строим новый завод — и в Украине мы начали примерно в то же время, что и в Германии. В Германии мы уже готовы, а в Украине — еще нет. К сожалению, уровень бюрократии в Украине очень высокий, и это меня не радует", — сказал он.

При этом Паппергер добавил, что все-таки есть и позитив: мощности первого завода могут быть удвоены. Еще один плюс – инвесторы готовы двигаться дальше и увеличивать объемы производства, но сейчас не хватает финансирования.

Комментируя ситуацию, политический эксперт Виктор Таран отметил, что выглядит довольно странным, что на 12-й год войны и 4-й год полномасштабного вторжения мы так и не построили ни одного патронного завода или завода по производству снарядов. И все это в отличие от России, масштабирующей свой ВПК.

"Что это – преступная халатность или сознательная политика?", – задается вопросом эксперт.

