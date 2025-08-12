logo

Украина так и не построила ни одного патронного или снарядного завода: в Rheinmetall поразили заявлением
commentss НОВОСТИ Все новости

Украина так и не построила ни одного патронного или снарядного завода: в Rheinmetall поразили заявлением

В Rheinmetall намекнули на бюрократию, тормозящую строительство завода

12 августа 2025, 15:57
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

В войне все познается в сравнении. В то время когда Россия быстро раскочегарила свой ВПК, перевела экономику на военные рельсы в Украине так и не удалось построить хотя бы один снарядный завод. Это подтверждает заявление генерального директора Rheinmetall Армина Паппергера, который отметил, что сейчас темпы строительства завода боеприпасов в Украине продвигаются не так быстро, как хотелось бы.

Украина так и не построила ни одного патронного или снарядного завода: в Rheinmetall поразили заявлением

Rheinmetall. Фото: из открытых источников

Как отмечается, немецкое предприятие Rheinmetall в Унтерлюсе с мощностью 350 000 снарядов в год уже готовится к техническому запуску, тогда как украинское до сих пор в стадии строительства.

"Первый контракт с украинской стороны подписан. Пока я недоволен темпами работы, но причина не только в нас. Вы знаете, что мы строим новый завод — и в Украине мы начали примерно в то же время, что и в Германии. В Германии мы уже готовы, а в Украине — еще нет. К сожалению, уровень бюрократии в Украине очень высокий, и это меня не радует", — сказал он.

При этом Паппергер добавил, что все-таки есть и позитив: мощности первого завода могут быть удвоены. Еще один плюс – инвесторы готовы двигаться дальше и увеличивать объемы производства, но сейчас не хватает финансирования.

Комментируя ситуацию, политический эксперт Виктор Таран отметил, что выглядит довольно странным, что на 12-й год войны и 4-й год полномасштабного вторжения мы так и не построили ни одного патронного завода или завода по производству снарядов. И все это в отличие от России, масштабирующей свой ВПК.

"Что это – преступная халатность или сознательная политика?", – задается вопросом эксперт.

Читайте на портале "Комментарии" — с начала года и до конца июня европейские страны предоставили по меньшей мере 35,1 миллиарда евро на вооружение для Украины, то есть на 4,4 миллиарда евро больше, чем США. Об этом сообщает немецкий таблоид "BILD" со ссылкой на проект Ukraine Support Tracker Института мировой экономики (IfW) в Киле.




Источник: https://biz.liga.net/all/all/novosti/glava-rheinmetall-nedovolen-tempami-stroitelstva-zavoda-v-ukraine-vinit-byurokratiyu
