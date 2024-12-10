Украина строит путь в Европу: что соединит две страны уже к 2025 году

Кабинет Министров Украины согласовал соглашение с правительством Румынии о строительстве нового моста через реку Тиса. Этот проект соединит поселок Белая Церковь в Закарпатье и румынский город Сигету-Мармацией. Подписание соглашения состоялось еще 18 октября 2023 г. в Киеве, а теперь об этом сообщил руководитель секретариата фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Украина и Румыния начинают строительство моста через Тису

Как пояснил премьер-министр Украины Денис Шмигаль, этот мост поможет быстрее перевозить товары и пассажиры между странами, что окажет положительное влияние на экономику Украины. По его словам, новый объект станет важным для улучшения экспорта, ведь ускорит движение грузов через границу.

Разговоры о строительстве этого моста начались еще в 2022 году. Уже в сентябре 2023 года глава Закарпатской областной военной администрации Мирослав Билецкий заявил, что завершить работы планируется в январе 2025 года. Правительство ожидает, что новый мост станет важным шагом по укреплению сотрудничества с Европейским Союзом и будет способствовать развитию приграничных регионов.

Реализация проекта даст новые возможности для местных жителей. В регионе появятся новые рабочие места, что улучшит уровень жизни людей. Кроме того, бизнес сможет быстрее доставлять свои товары, а туристы комфортнее пересекать границу.

Ранее "Комментарии" писали, что Конституционный суд Румынии отменил результаты первого тура выборов. Как сообщает портал "Комментарии", об этом сообщает rfi. Отмечается, что такое решение было принято после срочного совещания, где рассматривались запросы об отмене первого тура.