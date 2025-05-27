Украина станет частью договоренностей: когда Трамп болезненно ударит санкциями по РФ

Администрация Дональда Трампа может пойти на более жесткие санкции против России, однако ключевую роль в этом играют переговоры со стороной Китая. Такое мнение в эфире телеканала "Эспрессо" озвучил политический эксперт Вадим Денисенко.

Дональд Трамп. Фото: СNN

По его словам, на сегодняшний день не стоит ожидать мгновенной реакции от Трампа или его окружения по усилению санкционного давления на Кремль. Впрочем, Денисенко убежден, что ситуация может кардинально измениться в течение ближайших одного-двух месяцев. И основным условием станет достижение более или менее четких и реалистичных договоренностей между США и КНР.

"Украина потенциально может стать частью этих договоренностей. Если Штаты и Китай найдут общие позиции, Украина может оказаться в центре общего геополитического соглашения. И именно тогда Трамп будет иметь все основания для более жесткой реакции в отношении России", — пояснил политолог.

Еще одним фактором, который может повлиять на решение Трампа, является отношение американских избирателей к его внешнеполитическому поведению. Эксперт считает, что падение рейтингов Республиканской партии и лично Трампа в значительной степени связано не столько с позицией по отношению к Украине, сколько с чрезмерно мягкой и даже лояльной политикой по отношению к Путину. Этот фактор, по словам Денисенко, остается критическим в будущих решениях республиканской администрации.

Хотя Трамп пока не демонстрирует решимости, логика геополитического процесса будет подталкивать его к более жестким действиям в отношении России. Особенно если стратегические партнеры США будут усиливать давление на Москву, а внутри страны усилится запрос на жесткую внешнюю политику.

Портал "Комментарии" писал, что Европейский Союз готовится к внедрению 18-го пакета санкций против РФ, и в этот раз среди самых мощных мер — снижение предельной цены на российскую нефть. Такой шаг может оказаться серьезным экономическим ударом для Москвы. Кроме того, ЕС может полностью запретить возобновление или использование российских газопроводов "Северный поток-1" и "Северный поток-2", заявил глава Центра совместных действий Олег Рыбачук.

Портал "Комментарии" писал , что Европейский Союз готовится к внедрению 18-го пакета санкций против РФ, и на этот раз среди самых мощных мер — снижение предельной цены на российскую нефть. Такой шаг может стать серьезным экономическим ударом для Москвы. глава Центра совместных действий Олег Рыбачук.