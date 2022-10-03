Украина сможет национализировать активы организаторов азартных игр из России – RoyalPay, 1xbet, Marathonbet, Olimp

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Станислав Молчанов
Кабинет министров предложил Совету национальной безопасности и обороны (СНБО) ввести санкции против ряда преимущественно российских компаний, связанных с азартными играми и лотереями. Об этом говорится в распоряжении правительства №797 от 7 сентября, сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на "Censor.net".
Азартные игры. Фото: из открытых источников
В частности, предлагается ввести специальные экономические и другие ограничительные меры против 38 российских юридических лиц сроком на пять лет.
В этот перечень вошли АО "СпортБет", ООО "Пятигорский ипподром", ООО "Ф.О.Н.", ООО "Фортуна", ООО "ПМБК", ООО "Управляющая компания НКС", ООО "Букмекерская контора "ПАРЫ ”, ООО “Атлантик-М”, ООО “Бетрин”, ООО “РУС-Телетот”, ООО “БК “Марафон”, ООО “Фирма “СТОМ”, ООО “Санторин”, ООО “Букмекер Паб”, ООО “Инвест Гарант , ООО "Панорама", ООО "ЛЕОН", ООО "БЕТ.РУ", ООО "Мелофон", ООО "БК "Олимп", ООО "Фонкор" ООО "Голден Бет", ООО "Спортрадар", ООО "Стар Бет" ”, ООО “Инвестиционная компания “Центр”, АО “Росиподромы”, ООО “Спортлото”, АО “ГСЛ”, ООО “Спортивные лотереи”, ООО “Алтай Пелас”, ООО “Невеленд”, ООО “Юни Гейминг Компани”, ООО "Домейн", ООО "Джи1Интертейнмент", ООО "Даймонд Форчун", ООО "Перс", НАО "Шамбала" и ООО НКО "Мобильная карта".
Также, согласно полученной Национальным банком Украины информации правоохранительными органами осуществляются мероприятия по расследованию фактов вывода безналичных активов за пределы территории Украины с целью маскировки источников происхождения денежных средств и имущества, совершение финансовых операций с резидентами государства, которое совершило вооруженную агрессию против Украины.
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