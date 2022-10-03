Украина сможет национализировать активы организаторов азартных игр из России – RoyalPay, 1xbet, Marathonbet, Olimp

Кабинет министров предложил Совету национальной безопасности и обороны (СНБО) ввести санкции против ряда преимущественно российских компаний, связанных с азартными играми и лотереями. Об этом говорится в распоряжении правительства №797 от 7 сентября, сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на "Censor.net".

Азартные игры. Фото: из открытых источников

В частности, предлагается ввести специальные экономические и другие ограничительные меры против 38 российских юридических лиц сроком на пять лет.

В этот перечень вошли АО "СпортБет", ООО "Пятигорский ипподром", ООО "Ф.О.Н.", ООО "Фортуна", ООО "ПМБК", ООО "Управляющая компания НКС", ООО "Букмекерская контора "ПАРЫ ”, ООО “Атлантик-М”, ООО “Бетрин”, ООО “РУС-Телетот”, ООО “БК “Марафон”, ООО “Фирма “СТОМ”, ООО “Санторин”, ООО “Букмекер Паб”, ООО “Инвест Гарант , ООО "Панорама", ООО "ЛЕОН", ООО "БЕТ.РУ", ООО "Мелофон", ООО "БК "Олимп", ООО "Фонкор" ООО "Голден Бет", ООО "Спортрадар", ООО "Стар Бет" ”, ООО “Инвестиционная компания “Центр”, АО “Росиподромы”, ООО “Спортлото”, АО “ГСЛ”, ООО “Спортивные лотереи”, ООО “Алтай Пелас”, ООО “Невеленд”, ООО “Юни Гейминг Компани”, ООО "Домейн", ООО "Джи1Интертейнмент", ООО "Даймонд Форчун", ООО "Перс", НАО "Шамбала" и ООО НКО "Мобильная карта".

Также, согласно полученной Национальным банком Украины информации правоохранительными органами осуществляются мероприятия по расследованию фактов вывода безналичных активов за пределы территории Украины с целью маскировки источников происхождения денежных средств и имущества, совершение финансовых операций с резидентами государства, которое совершило вооруженную агрессию против Украины.

"По вышеуказанной информации руководитель и конечный бенефициарный владелец SIA "ROYAL PAY EUROPE" (Латвия) Кондратенко Сергей является гражданином государства, осуществившего вооруженную агрессию против Украины, а двойное гражданство и компанию с регистрацией в Латвии использует для обхода международных санкций и финансирования государства, что совершила вооруженную агрессию против Украины, легализацию (отмывание) имущества, полученного преступным путем от незаконной организации игорного бизнеса на территории Украины и российской федерации. Учитывая вышеизложенное, Национальный банк обязывает осуществить мониторинг деловых отношений/финансовых операций клиента SIA "ROYAL PAY EUROPE" (Латвия) и принять меры, предусмотренные пунктом 15 постановления Правления Национального банка Украины от 24.02.2022 №18 "О работе банковской системы в период введения военного положения" (с изменениями)", – говорится в документе.

Как сообщали СМИ, 30 сентября Президент Украины Владимир Зеленский призвал украинский парламент без промедлений принять закон о национализации российских активов . Так, Зеленский сообщил, что Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение о применении санкций к значимым физическим и юридическим лицам России.





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