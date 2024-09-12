Украина призывает хасидов воздержаться от поезки в Умань на Рош ха-Шана

В этом году Украина вынуждена призвать хасидов воздержаться от традиционного паломничества в Умань, где ежегодно отмечают Рош ха-Шана. По словам представителей Министерства иностранных дел, текущая безопасностная обстановка на территории страны не позволяет гарантировать должный уровень безопасности иностранным гражданам.

Рош ха-Шана в Умане

МИД подчеркивает, что в условиях военного положения, установленного в стране, свобода передвижения ограничена, введен комендантский час, и проведение массовых мероприятий строго запрещено. Кроме того, усиленные патрулирования и применение принудительных мер к нарушителям порядка стали необходимостью, обеспечивающей общественную безопасность.

Возможные перегрузки транспортной системы, массированные обстрелы инфраструктуры и нехватка медицинского персонала и больничных учреждений в Умани также усугубляют ситуацию, делая паломничество в этом году чрезвычайно рискованным. МИД призывает паломников учитывать эти факторы и по возможности отложить свою поездку.

Игорь Табурец, начальник Черкасской областной военной администрации, заявил, что, несмотря на рекомендации воздержаться от поездок, многие верующие могут все же решиться посетить Умань.

"Однако мы понимаем, что, несмотря на предостережения, часть верующих все же посетит культовое для себя место. Поэтому должны быть готовыми", — написал он в Telegram.

В связи с этим он подчеркнул, что будут предприняты все возможные меры для усиления безопасности в городе, в том числе и улучшение условий укрытий и готовность к оказанию медицинской помощи.