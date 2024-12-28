logo

BTC/USD

94532.25

ETH/USD

3352.48

LTC/USD

99.08

USD/UAH

42.25

EUR/UAH

44.30

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество события Украина получила свою первую поставку сжиженного газа из США
commentss НОВОСТИ Все новости

Украина получила свою первую поставку сжиженного газа из США

Прямые поставки американского СПГ помогут снизить напряжение на европейском газовом рынке.

сегодня, 08:44
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Клименко Елена

Энергетический холдинг ДТЭК, принадлежащий Ринату Ахметову, приступил к импорту сжиженного природного газа (СПГ) из Соединенных Штатов. Первая партия в объеме 100 млн куб. м была доставлена в Грецию на судне Gaslog Savannah из Луизианы 27 декабря.

Украина получила свою первую поставку сжиженного газа из США

Американский сжиженный газ. Фото: mind.ua

Как сообщается на сайте компании, после регазификации газ будет транспортироваться в Украину через трубопроводы. D.Trading, подразделение ДТЭК, занимающееся снабжением, надеется, что поставки американского газа будут регулярными и распространятся не только на Грецию, но и на северную Европу и Балтию.

Эти поставки не только обеспечивают наш регион гибким и безопасным источником энергии, но и снижают зависимость от России в нашей энергетической системе. Мы очень благодарны Соединенным Штатам за стратегический вклад в энергетическую безопасность Европы из-за этих поставок", — отметил генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко, комментируя прибытие первого газовоза.

Как сообщает Le Monde, СПГ был разгружен на греческом терминале в Средиземном море, после чего природный газ был доставлен в Украину через трубопровод.

Прямые поставки американского СПГ помогут уменьшить напряжение на европейском газовом рынке, поскольку из-за регулярных атак России на энергетическую инфраструктуру Украины Киев вынужден увеличить импорт электроэнергии из Европейского Союза.

В июне 2024 года ДТЭК подписал соглашение с американской компанией Venture Global на поставку сжиженного газа. Эта компания планирует поставлять газ с терминалов на побережье Мексиканского залива в несколько европейских портов, включая Грецию, имеющую трубопроводное соединение с Украиной. Соглашение заключено до конца 2026 года, однако в будущем планируется подписание 20-летнего контракта. Следует добавить, что в 2023 году США стали крупнейшим в мире экспортером сжиженного природного газа, обогнав Катар.

Портал "Комментарии" ранее писал, что газопровод в ЕС из России снова запустят: "друг Путина" рассказал о покупателе российской "трубы".



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://dtek.com/media-center/news/ukraine-dtek-first-lng-shipment-us/
Теги:

Новости

Все новости