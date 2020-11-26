Украина получила безвиз с островами в Карибском море (фото)

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Татьяна Лозовенко
Украина и Сент-Винсент и Гренадины запустили безвизовый режим. Об этом сообщил посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко.
Фото: из открытых источников
Пристайко заявил, что такое соглашение является дипломатической победой для Украины. Дипломатические отношения с государством были установлены в 2019 году.
"Сегодня вместе с верховным комиссаром Сент-Винсента и Гренадин в Великобритании Ценио Льюисом мы запустили безвизовый режим. Шаг за шагом и все страны Содружества станут безвизовыми для украинцев", — сообщил он.
Сент-Винсент считается центром элитного туризма, где преобладают частные курорты. Остров Сент-Винсент имеет вулканическое происхождение и большую часть его территорий занимают горные породы. В регионе много потухших вулканов, которые образуют целую цепь. Пляжи острова покрыты черным песком. Острова Гренадины отличаются малыми размерами и больше напоминают группу крохотных рифов.
Ранее "Комментарии" сообщали, что Служба безопасности Украины разоблачила командира одного из подразделений Национальной гвардии на передаче спецслужбам РФ сведений в сфере обороны нашего государства.
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