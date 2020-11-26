Украина получила безвиз с островами в Карибском море (фото)

Украина и Сент-Винсент и Гренадины запустили безвизовый режим. Об этом сообщил посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко.

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Пристайко заявил, что такое соглашение является дипломатической победой для Украины. Дипломатические отношения с государством были установлены в 2019 году.

"Сегодня вместе с верховным комиссаром Сент-Винсента и Гренадин в Великобритании Ценио Льюисом мы запустили безвизовый режим. Шаг за шагом и все страны Содружества станут безвизовыми для украинцев", — сообщил он.

Сент-Винсент считается центром элитного туризма, где преобладают частные курорты. Остров Сент-Винсент имеет вулканическое происхождение и большую часть его территорий занимают горные породы. В регионе много потухших вулканов, которые образуют целую цепь. Пляжи острова покрыты черным песком. Острова Гренадины отличаются малыми размерами и больше напоминают группу крохотных рифов.









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