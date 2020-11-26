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Украина получила безвиз с островами в Карибском море (фото)

Сент-Винсент считается центром элитного туризма. Пляжи острова покрыты черным песком

сегодня, 01:35
Автор:

Татьяна Лозовенко

Украина и Сент-Винсент и Гренадины запустили безвизовый режим. Об этом сообщил посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко.

Украина получила безвиз с островами в Карибском море (фото)

Фото: из открытых источников

Пристайко заявил, что такое соглашение является дипломатической победой для Украины. Дипломатические отношения с государством были установлены в 2019 году.

"Сегодня вместе с верховным комиссаром Сент-Винсента и Гренадин в Великобритании Ценио Льюисом мы запустили безвизовый режим. Шаг за шагом и все страны Содружества станут безвизовыми для украинцев", — сообщил он.

Сент-Винсент считается центром элитного туризма, где преобладают частные курорты. Остров Сент-Винсент имеет вулканическое происхождение и большую часть его территорий занимают горные породы. В регионе много потухших вулканов, которые образуют целую цепь. Пляжи острова покрыты черным песком. Острова Гренадины отличаются малыми размерами и больше напоминают группу крохотных рифов.

Украина получила безвиз с островами в Карибском море (фото) - фото 2

Украина получила безвиз с островами в Карибском море (фото) - фото 3

Ранее "Комментарии" сообщали, что Служба безопасности Украины разоблачила командира одного из подразделений Национальной гвардии на передаче спецслужбам РФ сведений в сфере обороны нашего государства.



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Источник: https://twitter.com/VPrystaiko/status/1331632430017638401?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1331632430017638401%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fbabel.ua%2Fnews%2F55252-ukrajina-domovilasya-pro-bezviz-z-krajinoyu-karibskogo
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