Украина планирует ввести общий контроль на границах с Евросоюзом, - Шмыгаль

Украина намерена ввести совместный таможенный и пограничный контроль со странами ЕС. Первое такое партнерство может быть заключено с Польшей. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Фото: 24 Канал

"Мы активно ведем переговоры о введении совместного таможенного и пограничного контроля с ЕС. Надеемся на первые результаты уже в этом году", — отметил он.

По словам Шмыгаля, в настоящее время Еврокомиссия анализирует возможное соглашение между Украиной и Польшей. После решения технических вопросов, эта модель может быть применена и к другим европейским соседям Украины.

Премьер также рассказал о расширении системы есть Очередь.

"За более чем два года в системе зарегистрировано почти 1,6 млн пересечений границы. Ежедневно тысячи грузовиков и автобусов пользуются этой платформой, позволяющей сократить время пребывания на границе", — добавил он.

Дополнительно планируется модернизация пунктов пропуска.

"В прошлом году была утверждена Стратегия развития пограничной инфраструктуры с ЕС и Молдовой до 2030 года. Она включает в себя реконструкцию 28 пунктов пропуска и строительство как минимум 6 новых", — уточнил Шмигаль.

Общий таможенный и пограничный контроль предполагает, что таможенные и пограничные службы двух стран одновременно осуществляют контроль в одном месте на границе, что позволяет повысить эффективность пропуска, упростить процедуры для граждан и бизнеса, а также усилить безопасность.

Ранее портал "Комментарии" писал, что глава Кабмина Денис Шмыгаль во время заседания Правительства озвучил ключевые направления, среди которых программы восстановления, развитие инфраструктуры и гуманитарное разминирование. Правительство также намерено использовать замороженные активы России для финансирования важных проектов.