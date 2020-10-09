Украина планирует безвиз с еще одной карибской страной

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Дмитрий Симоненко
Правительство Украины намерено заключить договор о взаимной отмене визовых требований с правительством государства Сент-Винсент и Гренадины. Об этом сообщает Интерфакс- Украина.
Фото: iqdecision.com
Соответствующий проект соглашения был одобрен на сегодняшнем заседании Кабмина.
В случае подписания договора будет введен безвизовый режим взаимных поездок для граждан Украины и Сент-Винсента и Гренадин сроком до 90 дней в течение 180 дней.
Сент-Винсент и Гренадины — островное государство в Карибском море с развитым туризмом и сельским хозяйством, которое получило независимость от Великобритании в 1979 года. Страна входит в Британское Содружество наций. Территория государства состоит из острова Сент-Винсент и 32 мелких островов группы Гренадины, входящие в архипелаг Малых Антильских островов.
Совместное коммюнике об установлении дипломатических отношений между Украиной и Сент-Винсент и Гренадины подписано в 2019 году на 74-й сессии Генассамблеи ООН.
Ранее "Комментарии" сообщали о том, что безвиз Украины с ЕС будет сохранен, а санкции против России продлены.
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