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Украина планирует безвиз с еще одной карибской страной

Для подписания соглашения был уполномочен Вадим Пристайко - посол Украины в Великобритании

сегодня, 18:48
Автор:

Дмитрий Симоненко

Правительство Украины намерено заключить договор о взаимной отмене визовых требований с правительством государства Сент-Винсент и Гренадины. Об этом сообщает Интерфакс- Украина.

Украина планирует безвиз с еще одной карибской страной

Фото: iqdecision.com

Соответствующий проект соглашения был одобрен на сегодняшнем заседании Кабмина. 

В случае подписания договора будет введен безвизовый режим взаимных поездок для граждан Украины и Сент-Винсента и Гренадин сроком до 90 дней в течение 180 дней.

Сент-Винсент и Гренадины — островное государство в Карибском море с развитым туризмом и сельским хозяйством, которое получило независимость от Великобритании в 1979 года. Страна входит в Британское Содружество наций. Территория государства состоит из острова Сент-Винсент и 32 мелких островов группы Гренадины, входящие в архипелаг Малых Антильских островов.

Совместное коммюнике об установлении дипломатических отношений между Украиной и Сент-Винсент и Гренадины подписано в 2019 году на 74-й сессии Генассамблеи ООН.

Ранее "Комментарии" сообщали о том, что безвиз Украины с ЕС будет сохранен, а санкции против России продлены.



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