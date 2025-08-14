logo

Украина передаст США два стратегических участка: детали громкого решения

Свириденко инициировала проверку всех недропользователей с разрешениями на стратегические месторождения.

14 августа 2025, 15:55
Кабмин перезапускает конкурсы на распределение углеводородов в пределах украинских нефтегазовых участков, которые могут отойти американским инвесторам. Речь идет о Межигорском и Свечанском участках, расположенных на территории Львовской, Ивано-Франковской и Черновицкой областей.

Украина передаст США два стратегических участка: детали громкого решения

Фото: из открытых источников

Как сообщила премьер-министр Юлия Свириденко, такое решение принято в соответствии с положениями украинско-американского соглашения о создании Инвестиционного фонда восстановления.

"Условия обновили – с правом партнера из США выкупить продукцию и гарантией, что другим участникам не будут предлагаться более выгодные условия", – заявила Свириденко.

Информация о потенциальных запасах углеводородов на этих участках не обнародуется. Известно лишь, что еще в 2023 году государственная компания "Укргаздобыча" предлагала правительству подписать соглашение о распределении продукции сроком на 50 лет по Межигорской и Свиданской площадям.

Параллельно правительство начинает масштабную проверку недропользователей, имеющих разрешения на разработку стратегически важных месторождений.

"Планируем проверить, кто реально работает, а кто держит лицензии без добычи. Такие объекты либо должны давать результат, либо вернутся на аукцион для добросовестных инвесторов", – подчеркнула премьер.  

Контроль за исполнением поручения возложен на Министерство экономики и Государственную службу геологии и недр Украины. Целью инициативы является привлечение эффективных инвесторов в разработку национальных ресурсов и очистку рынка от фиктивных игроков.

Как уже писали "Комментарии", встреча Дональда Трампа с Владимиром Путиным может стать поворотным моментом по вопросу войны в Украине. Как пишет Axios, три советника, готовящих саммит, убеждены — Трамп настроен серьезно и не блефует.



