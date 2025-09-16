Украина перебросила в Польшу самолет, который единственный у ВСУ: детали

Украина перебросила в Польшу единственный самолет Ан-70 — это первый известный полет машины после начала полномасштабной российско-украинской войны. Как передает портал "Комментарии", об этом рассказали аналитики Militarnyi.

Самолет Ан-70 . Фото: из открытых источников

Согласно данным мониторингового ресурса Polish Military Radar, в понедельник, 15 сентября, был совершен перелет украинского самолета Ан-70 с бортовым номером 02 "синий". Данные сервиса Flightradar24 подтверждают, что самолет вошел в воздушное пространство Польши днем, включив транспондер только над ее территорией.

Как отмечается в публикации, из соображений безопасности информация о полетах транспортной авиации Украины не раскрывается с начала полномасштабного российского вторжения.

В материале говорится, что Ан-70 на сегодняшний день единственный самолет такого типа. Он был официально принят на вооружение украинской армии в 2015 году. После модернизации, проведенной "Антоновым", он вернулся к полетам в июле 2021-го, в том числе во время подготовки к празднованию 30-й годовщины Независимости.

Авторы публикации отмечают, что это не первый случай передислокации украинских самолетов в Польшу. В октябре 2023 года прототип военно-транспортного Ан-178-100Р также прилетел в польский город Быдгощ, где приземлился в аэропорту имени Игнация Яна Падеревского.

