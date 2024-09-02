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Украина отказывается от крупных электростанций: спасет ли это от блекаутов

600 МВт новых мощностей к 2025 году: как Украина усиливает энергосистему

сегодня, 16:47
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Черновалова Кристина

Украина вводит новые стратегии для укрепления энергосистемы в условиях постоянных угроз. На фоне риска повторных атак на энергетические объекты, страна сосредотачивается на развитии децентрализованной генерации и модернизации инфраструктуры. Благодаря этому украинская энергетическая система становится менее уязвимой к внешним воздействиям.

Украина отказывается от крупных электростанций: спасет ли это от блекаутов

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В Укрэнерго рассказали, что вместо крупных электростанций мощностью 200 МВт планируется строительство 20 меньших объектов по 10 МВт каждый. Это решение позволяет снизить уязвимость энергетической инфраструктуры к возможным атакам благодаря рассредоточению мощностей по всей стране.

В общем, для стабильной работы энергосистемы уже в ближайшее время необходимо добавить не менее 2,5 ГВт маневровых генерирующих мощностей и 1 ГВт систем накопления энергии. По оценкам экспертов, реализация этих проектов потребует инвестиций в объеме от 5 до 6 миллиардов долларов.

Для привлечения частных инвесторов государство предоставляет дополнительные гарантии. Недавно Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), приняла решение о предоставлении разрешения НЭК "Укрэнерго" заключать долгосрочные контракты до пяти лет с предоставлятелями вспомогательных услуг.

15 и 22 августа 2024 года Укрэнерго провела специальные аукционы, на которых были приобретены 99 МВт резервов поддержки частоты и 500 МВт резервов автоматического восстановления частоты. Эти резервы важны для стабильной работы энергосистемы, поскольку обеспечивают быстрое реагирование на изменения в энергосистеме и поддержание стабильности в условиях возможных внезапных факторов. Ожидается, что к октябрю 2025 Украина получит около 600 МВт новых мощностей децентрализованной генерации, включая установки хранения энергии и новые электростанции различного типа.

Кроме того, НЭК "Укрэнерго" вместе с украинским правительством активно работает над дальнейшим увеличением доступной пропускной способности для коммерческого обмена электроэнергией между Украиной и странами ЕС. Сейчас наши европейские коллеги проводят технические исследования о возможности такого увеличения”, — говорится в сообщении Укрэнерго.



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