Президент США Дональд Трамп недавно заявил, что у России есть "все карты" в переговорах по завершению войны в Украине, что вызвало беспокойство среди европейских лидеров и украинских чиновников. В то же время он намекнул на возможность быстрого завершения конфликта, в частности, из-за двусторонних переговоров между Москвой и Киевом, без участия третьих сторон, таких как США или Европейский Союз. Свое мнение по этому поводу высказал нардеп Александр Мережко.

Дональд Трамп. Фото: СNN

Он подчеркнул, что без участия международных партнеров Украина может оказаться в сложной ситуации, где ее интересы будут уязвимы. Мережко отметил, что Россия может использовать переговоры для достижения своих целей, манипулируя процессом и давя на Киев.

Некоторые эксперты также указывают на то, что Трамп может стремиться к быстрому завершению конфликта, даже если это будет означать уступки Украине. Они предостерегают, что без должного международного контроля и поддержки Украина может оказаться под давлением, что приведет к неприятным последствиям.

В ответ на эти беспокойства Мережко и другие украинские политики отмечают необходимость привлечения международных партнеров к переговорному процессу. Они подчеркивают важность участия США, ЕС и Великобритании для обеспечения баланса и обеспечения интересов Украины на международной арене.

Также остается открытым вопрос, сможет ли Трамп адаптировать свою стратегию, учитывая эти оговорки, и готов ли обеспечить надлежащую поддержку Украине в процессе мирных переговоров.

Портал "Комментарии" уже писал, что российский диктатор Владимир Путин демонстрирует показную готовность к диалогу с США, однако его настоящая цель — подрыв глобальной репутации Соединенных Штатов и личное ослабление Дональда Трампа, заявил советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк.