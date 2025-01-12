Украина охватит похолодание: синоптики сообщили, где будет мороз и снег

13 января в Украине ожидается морозная погода. В нескольких областях объявлено штормовое предупреждение, сообщает Укргидрометцентр.

В западных, северных и Винницких областях установлен I уровень опасности из-за гололедицы, что может осложнить движение транспорта. В Ивано-Франковской и Закарпатской областях объявлен 3 уровень опасности из-за возможных снежных лавин из-за сильных снегопадов и вьюги.

Синоптик Наталья Диденко предупреждает, что понедельник будет прохладным, с небольшим морозом и гололедицей. Ночью в некоторых регионах, в частности на западе и востоке, возможен небольшой снег, но днем осадки уже не ожидаются. Чуть потеплеет 16 января.

13 января в Украине облачно с прояснениями. Снег возможен в западных и юго-восточных областях. Гололедица прогнозируется на западе, севере и Винницкой области. Ветер будет северо-западный, со скоростью 5-10 м/с.

Температурные показатели: ночью от 2 до 7 градусов мороза, днем от 3 до 2 градусов тепла. В южной части температура колеблется от 0 до 5 градусов тепла. В Карпатах ночью ожидается умеренный снег, днем небольшой. Температура ночью будет колебаться от 5 до 10 градусов мороза, днем от 1 до 6 градусов мороза.

По данным meteoprog, наиболее теплая погода будет в Николаевской и Херсонской областях, где температура повысится до -1...4 градуса. В Волынской и Львовской областях температура опустится до -3...0 градусов.

Портал "Комментарии" писал, что зима 2025 года в Украине обещает быть с морозами, а существенного потепления ожидать не стоит. Климатолог Евгения Засядько в интервью для Главреда отметила, что зимние температуры будут оставаться ниже -15 градусов в холодные периоды, а ходить в футболках зимой украинцам не придется.