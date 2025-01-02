Украина официально присоединилась к Римскому уставу Международного уголовного суда

Украина официально стала 125-м государством, которое присоединилось к Римскому уставу Международного уголовного суда (МКС). С 1 января 2025 года страна приобретает статус полноправного члена МКС, получая все права, которыми владеют другие государства-участники. Среди них – возможность участвовать в выборах, вносить предложения по изменениям и поправкам в устав, а также голосовать за бюджет суда. Об этом сообщает "Укринформ".

В здании суда в Гааге уже установили сине-желтое знамя Украины рядом с флагами других государств-участников МКС.

"С 1 января 2025 года Украина становится полноправным участником Римского устава, получая все соответствующие права и обязанности, включая право голоса на выборах судей, прокурора и его заместителей, а также во время утверждения бюджета или изменений в устав", — рассказал спикер. МКС Фади Эль-Абдалла.

Он подчеркнул, что этот шаг значим для международного уголовного права, ведь Украина будет иметь влияние на его развитие. Также Эль-Абдалла выразил надежду, что украинский пример будет побуждать другие государства присоединиться к МКС.

Мы рассчитываем, что ратификация Украиной Римского устава станет важным сигналом для других стран. Это демонстрация доверия к МКС, которая будет способствовать глобальной борьбе с безнаказанностью и построению более справедливого мира", – отметил он.

На вопрос о возможности участия Украины в выборах судей МКС, представитель заявил, что Украина теперь имеет право выдвигать своих кандидатов. По его словам, для избрания судьи необходимо соответствовать ряду критериев, включая опыт в международном или уголовном праве и квалификацию для высших судебных должностей в родной стране.

Также среди требований – владение одним из двух официальных языков МКС (английским или французским), что является обязательным, хотя знание обоих языков будет преимуществом.

Эль-Абдалла выразил надежду, что Украина будет активно участвовать в работе МКС, выдвигая кандидатов на ключевые должности и способствуя увеличению украинских представителей в структуре суда.



Портал "Комментарии" ранее писал, что уже бывший глава МИД Украины Дмитрий Кулеба отреагировал на ратификацию Римского устава и заявил, что теперь Украина будет еще более эффективно работать в сфере международного правосудия, в том числе привлечении к ответственности России за ее преступления.