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Украина обратится в Интерпол по поводу розыска Виктора Януковича и его сына

Национальное антикоррупционное бюро планирует написать обращение в Международную организацию уголовной полиции

сегодня, 14:50
Автор:

Козлова Альбіна

В понедельник, 9 августа, во время обсуждения результатов деятельности Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) за первое полугодие 2021 года глава ведомства рассказал о состоянии расследования резонансных дел. Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на трансляцию.

Украина обратится в Интерпол по поводу розыска Виктора Януковича и его сына

НАБУ будет обращаться в Интерпол, фото из открытых источников

Руководитель НАБУ Артем Сытник на брифинге сообщил, что планируется обратиться в Интерпол за помощью в розыске експрезидента Виктора Януковича. Если Интерпол согласится помочь, то Януковича и его сына будет объявлено в международный розыск.
Ранее от НАБУ и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) было подано ходатайство в Высший антикоррупционный суд. В котором ведомства убеждали суд в необходимости заочно выбрать для Виктора Януковича и его сына Александра в качестве мер предосторожности содержание под стражей.

Производство о завладении експрезидентом резиденцией Межигорье путем злоупотребления служебным положением расследуется с 2019 года. Сейчас Януковичу инкриминируют часть 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (присвоение и растрата имущества), часть 3 ст. 209 УК Украины (легализация доходов, полученных преступным путем), а его сыну — часть 5 ст. 27 КК Украины (соучастие), часть 5 ст. 191 УК Украины и часть 3 ст. 209 УК Украины.

Кстати, 10 августа Высший антикоррупционный суд будет рассматривать ходатайство НАБУ и САП об избрании меры пресечения подозреваемым. Ранее ходатайство планировалось рассмотреть 5 августа, но рассмотрение было отложено. Причина — ходатайство стороны защиты об отложении.

"Рассмотрев указанное ходатайство и заслушав мнение прокурора, следственный судья постановил удовлетворить его и отложить рассмотрение ходатайства", — говорится на странице Высшего антикоррупционного суда в Facebook.

Ранее сообщалось, что в январе 2021 года Высший антикоррупционный суд уже отказывал определять заочно меру пресечения для Януковичей.

Портал "Комментарии" писал о том сможет ли Янукович получить свои деньги из-за отмены санкций против его финансов.


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Источник: https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3294564-nabu-prositime-interpol-ogolositi-anukovica-ta-jogo-sina-v-miznarodnij-rozsuk.html
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