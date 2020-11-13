Украина обновила список «красных» и «зеленых» стран - куда ехать не рекомендуется

Министерство здравоохранения обнародовало обновленный письмо стран, которые стали "красными" и "зелеными" в карантинном зонировании. На сегодняшний день в список стран с красным уровнем эпидемиологической опасности в мире вошли 45 государств. "Зеленый" список пока значительно больше — здесь 148 стран, Украина одна из них.

Так, в "красную" зону вошли: Польша, Чехия, Черногория, Австрия, США, Великобритания и другие страны. Полный список можно посмотреть по ссылке здесь.



На этой неделе наша страна оказалась вместе с Германией, Молдовой, Грецией, Россией и другими странами в "зеленом" списке. Его можно посмотреть на сайте ведомства выше.

Кстати, в перечень эпидемиологического зонирования МОЗ включил страны, которые являются государствами-членами Всемирной организации здравоохранения.

Ранее "Комментарии" сообщали о том, что Министерство здравоохранения Украины в который раз призвал украинцев не пренебрегать правилами карантина. На этот раз противодействовать коронавирусу поощряли с помощью видеоролике, опубликованном в Telegram-канале министерства.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!