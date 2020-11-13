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Украина обновила список «красных» и «зеленых» стран - куда ехать не рекомендуется

«Красных» стран стало 45, Украина - одна из 148 стран, которая еще в «зеленой» зоне

сегодня, 23:32
Автор:

Дмитрий Симоненко

Министерство здравоохранения обнародовало обновленный письмо стран, которые стали "красными" и "зелеными" в карантинном зонировании. На сегодняшний день в список стран с красным уровнем эпидемиологической опасности в мире вошли 45 государств. "Зеленый" список пока значительно больше — здесь 148 стран, Украина одна из них.

Украина обновила список «красных» и «зеленых» стран - куда ехать не рекомендуется

Так, в "красную" зону вошли: Польша, Чехия, Черногория, Австрия, США, Великобритания и другие страны. Полный список можно посмотреть по ссылке здесь.

На этой неделе наша страна оказалась вместе с Германией, Молдовой, Грецией, Россией и другими странами в "зеленом" списке. Его можно посмотреть на сайте ведомства выше.

Кстати, в перечень эпидемиологического зонирования МОЗ включил страны, которые являются государствами-членами Всемирной организации здравоохранения.

Ранее "Комментарии" сообщали о том, что Министерство здравоохранения Украины в который раз призвал украинцев не пренебрегать правилами карантина. На этот раз противодействовать коронавирусу поощряли с помощью видеоролике, опубликованном в Telegram-канале министерства.



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