kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 06.11.2020

BTC/USD

15498.30

ETH/USD

440.00

LTC/USD

61.35

НБУ 06.11.2020

USD/UAH

28.41

EUR/UAH

33.67

RUB/UAH

0.39

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Выборы-2020
migrants
Перемирие
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Общество события Украина обновила перечень стран красной и зеленой зон: полный список
commentss НОВОСТИ Все новости

Украина обновила перечень стран красной и зеленой зон: полный список

В "зеленом" списке добавилось шесть стран, в красном - две

сегодня, 16:26
Автор:

Таисия Ерохина

Министерство здравоохранения Украины обнародовало обновленный перечень распределения стран на зоны по распространенности коронавирусной болезни. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минздрава 6 ноября.

Украина обновила перечень стран красной и зеленой зон: полный список

В списке есть государства-члены Всемирной организации здравоохранения. Распределение проводили в соответствии с количеством активных случаев заболевания COVID-19 на 100 000 населения.

Так, в "красном" списке оказалось 46 стран. В зоне опасности теперь Литва и Швеция. Продолжают быть "красными" такие страны, как Чехия, Словения, Франция, Польша, Грузия, Испания, Италия, Венгрия, Великобритания, США, Болгария, Словакия и другие

Все остальные страны вошли в перечень "зеленой" зоны. В частности, "позеленели" Коста-Рика, Багамские Острова, Исландия, Ирландия, Бахрейн, Кувейт. А также в этом списке Германия, Молдова, Дания, Россия, Греция, Беларусь, Турция, Индия, Египет и другие.

Сама Украина с показателем в 275,2 в списке все еще попала в "зеленую" зону, несмотря на многочисленные антирекорды заболеваемости ежедневно.


Ранее сообщалось, что страна-соседка Украина усилила условия въезда для украинцев. Известно, что изменилось.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://moz.gov.ua/article/news/informacija-schodo-kilkosti-aktivnih-vipadkiv-covid-19-na-100-tis-naselennja-stanom-na-
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
-->
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ