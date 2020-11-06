Украина обновила перечень стран красной и зеленой зон: полный список

Язык
BTC/USD
15498.30
ETH/USD
440.00
LTC/USD
61.35
USD/UAH
28.41
EUR/UAH
33.67
RUB/UAH
0.39
Таисия Ерохина
Министерство здравоохранения Украины обнародовало обновленный перечень распределения стран на зоны по распространенности коронавирусной болезни. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минздрава 6 ноября.
В списке есть государства-члены Всемирной организации здравоохранения. Распределение проводили в соответствии с количеством активных случаев заболевания COVID-19 на 100 000 населения.
Так, в "красном" списке оказалось 46 стран. В зоне опасности теперь Литва и Швеция. Продолжают быть "красными" такие страны, как Чехия, Словения, Франция, Польша, Грузия, Испания, Италия, Венгрия, Великобритания, США, Болгария, Словакия и другие
Все остальные страны вошли в перечень "зеленой" зоны. В частности, "позеленели" Коста-Рика, Багамские Острова, Исландия, Ирландия, Бахрейн, Кувейт. А также в этом списке Германия, Молдова, Дания, Россия, Греция, Беларусь, Турция, Индия, Египет и другие.
Сама Украина с показателем в 275,2 в списке все еще попала в "зеленую" зону, несмотря на многочисленные антирекорды заболеваемости ежедневно.
Ранее сообщалось, что страна-соседка Украина усилила условия въезда для украинцев. Известно, что изменилось.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Новости партнеров
Новости