Украина обновила перечень стран красной и зеленой зон: полный список

Министерство здравоохранения Украины обнародовало обновленный перечень распределения стран на зоны по распространенности коронавирусной болезни. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минздрава 9 октября.

В списке есть государства-члены Всемирной организации здравоохранения. Распределение проводили в соответствии с количеством активных случаев заболевания COVID-19 на 100 000 населения.

Так, в перечень "зеленой" зоны входят 147 стран, среди которых Новая Зеландия, Египет, Австралия, Япония, Турция, Германия, Италия, Польша, Канада, Россия, Румыния, Словакия и Венгрия.

Тогда как в "красном" списке оказалось 46 стран. В зоне опасности ОАЭ, Бразилия, США, Великобритания, Франция, Бельгия, Молдова, Испания, Нидерланды и Израиль.

Сама Украина с показателем в 143,4 в списке все еще попала в "зеленую" зону, несмотря на многочисленные антирекорды заболеваемости ежедневно.





Напомним, в Украине третий день подряд фиксируют рекорд по количеству новых случаев коронавируса. На этот раз за сутки обнаружили сразу 5804 пациента. Столь высокого показателя не было еще ни разу с начала пандемии.

Ранее мы сообщали, что одна из стран-соседей Украины приостановила авиасообщение для украинцев.

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