Украина обновила карантинные зоны: где ограничения будут самыми строгими

В Украине с сегодняшнего дня, 28 сентября, обновили разделение на зоны карантина. В красной в этот раз оказались лишь два города в Тернопольской области. Среди них сам Тернополь, а также Бережаны. Об этом говорится на странице министра Кабмина Олега Немчинова в Telegram.

Новое разделение на карантинные зоны. Фото: 112.ua

Новые ограничения начали действовать сегодня в полночь. Самыми строгими они будут, соответственно, в красной зоне. В двух городах, которые отныне "красные" — это Бережаны и Тернополь — межобластной и междугородний транспорт будет только высаживать пассажиров. А вот посадка на рейсы запрещена. Не смогут принимать клиентов рестораны и кафе, кинотеатры, ТРЦ и спортзалы. В каком режиме будет работать общественный транспорт и образовательные заведения, будут решать на местах.

Большинство районов и городов из красной зоны на этой неделе перешли в оранжевую или желтую. В оранжевой, среди прочих, оказались несколько областных центров: Харьков, Сумы, Ужгород, Ивано-Франковск, Черновцы и Хмельницкий.

А вот Киеву удалось вернуться в желтую зону, несмотря на то, что столица все еще остается среди лидеров по темпам распространения коронавируса.

Также в желтой зоне будут такие областные центры: Одесса, Днепр, Винница, Луцк, Львов, Запорожье, Житомир, Полтава, Ровно, Николаев, Чернигов и Черкассы.

Ранее "Комментарии" также рассказывали о том, сколько появилось в Украине безработных за время карантина.

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