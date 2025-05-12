Глава Офиса президента Андрей Ермак определил "красные линии" Украины, которые страна не готова пересечь ни при каких обстоятельствах. Он подчеркнул, что Соединенные Штаты не требуют от Украины территориальных уступок или отказа от стремления вступить в НАТО, учитывая позицию Киева по завершению войны.

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"Позиция США состоит в том, чтобы завершить войну. Но то, что появляется в информационном пространстве, может иметь разные трактовки в зависимости от того, с какой стороны это поступает. У Украины есть четкая, последовательная позиция с определенными красными линиями. И эти линии — не просто желания, а принципы", — сказал он.

Ермак пояснил, что во всех документах, которые Украина представила, от формулы мира президента Зеленского до плана внутренней устойчивости, четко отмечено, что эти инициативы основываются на принципах, имеющих поддержку во всем мире.

"Мы должны быть реалистами — война продолжается, и рано или поздно она завершится. Переговоры начинаются с прекращения огня, и каждая война всегда завершается именно переговорами. Именно для этого они существуют — чтобы найти решение для прекращения конфликта. Оставаемся на нашей четкой и неизменной позиции, которую отстаивает он, и отстаивает он Зелен".

Ранее президент Зеленский заявил, что Украина не признает оккупированные Россией территории частью РФ и не согласится на сокращение численности Вооруженных Сил. Это "красные линии" для Киева. Справедливый мир для Украины предполагает возобновление контроля над всеми ее территориями.

Портал "Комментарии" писал, что государственный секретарь США Марко Рубио провел телефонные переговоры с канцлером Германии Фридрихом Мерцом и главой МИД Великобритании Дэвидом Лемми, в ходе которых были обсуждены вопросы мирных инициатив по Украине и прекращение российской агрессии.