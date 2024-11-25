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Украина на грани: атомные станции работают на максимум, но этого недостаточно

Атомное поколение может покрыть около половины имеющегося дефицита – Александр Харченко

сегодня, 16:46
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Черновалова Кристина

Атомное поколение сейчас является опорой украинской энергосистемы, покрывая около 50% потребностей страны. Но даже с учетом импорта электроэнергии ситуация остается критической. Об этом сообщил Александр Харченко, директор Центра исследований энергетики, выступая в Медиацентре Украина.

Украина на грани: атомные станции работают на максимум, но этого недостаточно

Критический дефицит электричества: почему атомная энергетика не решает проблему

"Атомное поколение может выдать примерно половину того, что нам нужно, поэтому сейчас используется буквально все. То есть, буквально все, что можно запустить и использовать, оно в сети. Другое дело, что этого всего все равно не хватает, даже вместе с импортом все равно не хватает", – отметил он.

Украинская энергосистема работает на грани возможностей. Все доступные станции, включая атомные, тепловые и гидроэлектростанции, задействованы максимально. В то же время, импорт электроэнергии из соседних стран стал важной частью усилий по преодолению дефицита, но это лишь частичное решение.

Ситуацию усугубляют последствия боевых действий, которые повлияли на инфраструктуру энергосистемы. Некоторые объекты до сих пор недоступны для полноценной работы, а ремонт требует времени.                    

Читайте на портале "Комментарии" — Западные партнеры не готовы помогать Украине финансово для восстановления энергообъектов, поврежденных российскими атаками. "Европа и средства на восстановление Украины: "Олигарху Ахметову денег нет" — с таким заголовком вышла статья в итальянской газете Corriere Della Sera. На статью указал эксперт по экономическим и политическим вопросам Юрий Гаврилечко, сообщает портал “Комментарии”.



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