Украина может вновь задуматься о создании ядерного оружия: при чем здесь президентство Трампа

Возвращение Дональда Трампа в Белый дом и ожидаемое сокращение американской военной помощи заставляют Украину снова задуматься о восстановлении статуса ядерной державы. Как передает портал "Комментарии", об этом в авторской статье для журнала Foreign Policy пишет политический аналитик Кейси Мишель.

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Автор напомнил, что в октябре Владимир Зеленский будто бы между прочим очертил стратегическую перспективу Украины – либо вступить в НАТО, либо получить ядерное оружие. Хотя для западного сообщества заявление украинского президента могло стать шоком, для тех, кто обращает внимание на планы Владимира Путина, эти слова точно не были неожиданностью, считает Мишель.

"Когда украинскую государственность — и даже украинскую идентичность, учитывая геноцидные усилия России — поставлено на карту, любая нация, разумеется, будет искать любой доступный вариант для выживания", — отмечает аналитик.

Мишель напомнил, что после распада СССР Запад и особенно США активно давили на Украину, заставляя ее избавиться от ядерного арсенала, доставшегося Киеву в наследство от СССР. При этом "явный ужас и четкие предостережения официальных лиц в Украине" тогда были проигнорированы.

Аналитик признал, что среди многих граждан Украины сегодня крайне популярна идея, что отказ от ядерного арсенала стала роковой ошибкой исторического масштаба. В конце концов, после полномасштабного вторжения РФ в Украину даже сам Билл Клинтон выразил сожаление из-за того, что он, как президент США, в свое время приложил усилия, чтобы разоружить Украину.

"Это возвращает нас к переизбранию Трампа и недавним комментариям Зеленского. Это не произойдет мгновенно, но, если НАТО будет продолжать закрывать двери для членства Украины — и для ядерного зонтика США — тогда ядерный Киев будет единственным логическим результатом, который останется", — резюмирует Кейси Мишель.

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