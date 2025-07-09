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Украина может отказаться от сотрудничества с ВОЗ: что произошло

В Украине призывают пересмотреть сотрудничество с ВОЗ из-за визита Клюге в РФ

9 июля 2025, 14:37
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Кравцев Сергей

Визит регионального директора ВОЗ Ганса Клюге в Москву, где он встретился с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, вызвал резкую реакцию Украины и ряда стран Европейского Союза. Такие действия представителя международной организации к государству-агрессору поставили под сомнение нейтральность ВОЗ. В Украине уже призывают пересмотреть уровень сотрудничества с организацией. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в материале издания "Цензор".

Украина может отказаться от сотрудничества с ВОЗ: что произошло

ВОЗ. Фото: из открытых источников

В публикации говорится, что в Латвии и Эстонии действия ВОЗ назвали противоречащими международным принципам.

"РФ ведет войну, убивает медиков и атакует больницы, в том числе детские. Визит ВОЗ в Москву — неприемлем", — отметила министр иностранных дел Латвии Байба Браже.

Министр социальной политики Эстонии Кармен Йоллер также выразила обеспокоенность и напомнила, что с начала войны в Украине, по данным самой ВОЗ, было зафиксировано более 1700 атак на учреждения здравоохранения.

Отмечается, что это не первый пример вызывающего поведения со стороны ВОЗ. За последние годы организация довольно часто демонстрировала толерантность к авторитарным режимам. В 2017 году ВОЗ даже назначила диктатора Зимбабве Роберта Мугабе "послом доброй воли", что вызвало волну международной критики. Глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус неоднократно делал комплиментарные заявления в адрес президента РФ Владимира Путина, а также был обвинен в чрезмерной лояльности к Китаю во время пандемии COVID-19.

По мнению аналитиков, тесные контакты ВОЗ с РФ могут быть связаны с финансовыми проблемами организации. На фоне сокращения бюджета и выхода ключевых доноров, таких как США, даже вклад РФ в размере 22 млн долларов приобретает стратегическое значение.

Украинские эксперты уже ставят под сомнение целесообразность дальнейшего сотрудничества с ВОЗ.

"Я не понимаю, как можно продолжать полноценное сотрудничество с организацией, которая фактически игнорирует войну в центре Европы", — отметил соучредитель UHC Павел Ковтонюк.

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Источник: https://censor.net/ua/resonance/3562301/vsesvitnya-organizatsiya-zdorov-ya-i-dyktatory
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