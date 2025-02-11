logo

BTC/USD

95803.26

ETH/USD

2602.97

LTC/USD

117.34

USD/UAH

41.90

EUR/UAH

43.55

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество события Украина может отдать РФ Курскую область: Зеленский сделал громкое заявление
commentss НОВОСТИ Все новости

Украина может отдать РФ Курскую область: Зеленский сделал громкое заявление

Что предложит Украина на возможных переговорах с РФ

11 февраля 2025, 17:21
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Амбарцумян Анна

Президент Владимир Зеленский сделал заявление о потенциальных "мирных переговорах" с Россией. По его словам, вопрос территориального обмена может стать одним из пунктов обсуждения, если переговоры состоятся.

Украина может отдать РФ Курскую область: Зеленский сделал громкое заявление

Владимир Зеленский. Фото из открытых источников

В интервью британскому изданию The Guardian Зеленский отметил, что в случае инициации переговорного процесса, например, при посредничестве Дональда Трампа, Киев может предложить России "прямой обмен территориями".

"Мы обменяем одну территорию на другую", – заявил президент, не уточнив, какие именно земли могут быть предметом таких договоренностей. Он подчеркнул, что все украинские территории важны, поэтому говорить о приоритетах рано.

Следует отметить, что более полугода Украина удерживает часть территории в Курской области России. Это создает новые вызовы для дипломатических решений и изменяет возможные сценарии развития конфликта.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что Президент Украины Владимир Зеленский в комментарии для Reuters объяснил важность Курской операции . По его словам, это наступление имело стратегическое значение и помогло не допустить продвижения оккупационных войск в северных и восточных регионах Украины. Курская операция стала важным стратегическим шагом Украины по противостоянию с российскими захватчиками. Благодаря действиям ВСУ удалось не только предотвратить возможную оккупацию Сум и Харькова, но и существенно ослабить позиции противника. Президент Владимир Зеленский рассказал, что эта военная операция была частью превентивных мер, направленных на срыв планов врага. Кроме того, она позволила существенно пополнить обменный фонд пленниками.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.theguardian.com/world/2025/feb/11/zelenskyy-europe-cannot-guarantee-ukraines-security-without-america
Теги:

Новости

Все новости