Президент Владимир Зеленский сделал заявление о потенциальных "мирных переговорах" с Россией. По его словам, вопрос территориального обмена может стать одним из пунктов обсуждения, если переговоры состоятся.

Владимир Зеленский. Фото из открытых источников

В интервью британскому изданию The Guardian Зеленский отметил, что в случае инициации переговорного процесса, например, при посредничестве Дональда Трампа, Киев может предложить России "прямой обмен территориями".

"Мы обменяем одну территорию на другую", – заявил президент, не уточнив, какие именно земли могут быть предметом таких договоренностей. Он подчеркнул, что все украинские территории важны, поэтому говорить о приоритетах рано.

Следует отметить, что более полугода Украина удерживает часть территории в Курской области России. Это создает новые вызовы для дипломатических решений и изменяет возможные сценарии развития конфликта.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что Президент Украины Владимир Зеленский в комментарии для Reuters объяснил важность Курской операции . По его словам, это наступление имело стратегическое значение и помогло не допустить продвижения оккупационных войск в северных и восточных регионах Украины. Курская операция стала важным стратегическим шагом Украины по противостоянию с российскими захватчиками. Благодаря действиям ВСУ удалось не только предотвратить возможную оккупацию Сум и Харькова, но и существенно ослабить позиции противника. Президент Владимир Зеленский рассказал, что эта военная операция была частью превентивных мер, направленных на срыв планов врага. Кроме того, она позволила существенно пополнить обменный фонд пленниками.