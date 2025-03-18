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Украина и еще семь стран рискуют остаться без лекарств от ВИЧ: в чем причина

ВОЗ предупреждает, что в ближайшие месяцы Гаити, Кения, Лесото, Южный Судан, Буркина-Фасо, Мали, Нигерия и Украина могут исчерпать свои запасы лекарства для лечения ВИЧ.

сегодня, 12:00
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Клименко Елена

Решение администрации Дональда Трампа прекратить внешнюю помощь США оказало значительное влияние на поставку лекарств для лечения ВИЧ в Украине и еще семи странах, которые могут вскоре остаться без этих жизненно важных медикаментов. Об этом сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), передает Reuters.

Украина и еще семь стран рискуют остаться без лекарств от ВИЧ: в чем причина

Лекарства от ВИЧ. Фото: 24 Канал

ВОЗ предупреждает, что в ближайшие месяцы Гаити, Кения, Лесото, Южный Судан, Буркина-Фасо, Мали, Нигерия и Украина могут исчерпать свои запасы лекарства для лечения ВИЧ.

"Срыв программ борьбы с ВИЧ может остановить 20 лет прогресса", — заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреесус во время пресс-конференции.

Он также отметил, что это может привести к более чем 10 миллионам новых случаев инфицирования ВИЧ и 3 миллионам смертей, связанных с этой болезнью.

Кроме того, под угрозой закрытия оказалась глобальная сеть лабораторий по кори и краснухе, состоящая из более чем 700 центров в разных странах, координирующих ВОЗ. Это происходит на фоне возвращения кори в США.

"Соединенные Штаты должны обеспечить, чтобы прекращение финансирования было организованным и гуманным, давая странам возможность найти альтернативные источники финансирования", — отметил Гебреес.

Нехватка финансирования также чревата закрытием 80% основных медицинских услуг в Афганистане, поддерживаемых ВОЗ. По состоянию на 4 марта из-за дефицита финансирования уже закрыто 167 медицинских учреждений, и еще более 220 могут прекратить свою деятельность до июня, если не будет предоставлено срочное финансирование.

Планы США выйти из ВОЗ также заставили агентство ООН, получающее около 20% своего годового финансирования от США, заморозить набор персонала и принять меры по сокращению бюджета.

В понедельник ВОЗ объявила, что планирует снизить финансирование экстренных операций с $1,2 миллиарда до $872 миллионов в период 2026-2027 годов.

Ранее портал "Комментарии" писал, что в соцсети Х распространяется фейковое видео от имени американского издания New York Post о том, что USAID якобы заплатило журналу Time $4 млн, чтобы назвать Президента Украины Владимира Зеленского "Человеком года".



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Источник: https://www.reuters.com/business/healthcare-pharmaceuticals/eight-countries-could-run-out-hiv-treatments-due-usaid-cuts-who-says-2025-03-17/
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