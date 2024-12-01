Украина и еще 30 стран подтвердили курс развития атомной энергетики: итоги СОР29

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Амбарцумян Анна
На состоявшейся в Баку конференции ООН по климату СОР29 Украина вместе с 30 другими странами мира заявила о намерениях активно развивать атомную энергетику. Ключевой целью является обеспечение энергобезопасности и сокращение выбросов парниковых газов. Среди государств, поддержавших эту инициативу, США, Франция и Великобритания, подтвердившие намерения утроить мощности атомной генерации до 2050 года. Об этом сообщает Министерство энергетики Украины.
Украинская атомная энергетика в условиях войны доказала свою критическую значимость, обеспечивая до 60% внутреннего потребления электроэнергии.
Украинская государственная компания НАЭК "Энергоатом" реализует ряд масштабных проектов:
Достройка энергоблоков №3 и №4 Хмельницкой АЭС с общей мощностью 2,2 ГВт.
Строительство новых энергоблоков на Ровенской и Хмельницкой АЭС по передовым технологиям американской компании Westinghouse.
На СОР29 ясно прозвучало, что атомная энергетика становится ключевым элементом в достижении глобальных климатических целей. Поддержка ведущих стран мира свидетельствует об уверенности в ее безопасности, эффективности и экологичности.
Развитие атомной энергетики – это не только вопрос внутренней энергобезопасности Украины, но и шаг к интеграции в глобальную энергетическую стратегию.
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