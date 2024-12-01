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Украина и еще 30 стран подтвердили курс развития атомной энергетики: итоги СОР29

Атомная энергетика — это не только основа современной энергосистемы Украины, но и важный инструмент достижения энергетической независимости и выполнения климатических целей

сегодня, 16:36
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Амбарцумян Анна

На состоявшейся в Баку конференции ООН по климату СОР29 Украина вместе с 30 другими странами мира заявила о намерениях активно развивать атомную энергетику. Ключевой целью является обеспечение энергобезопасности и сокращение выбросов парниковых газов. Среди государств, поддержавших эту инициативу, США, Франция и Великобритания, подтвердившие намерения утроить мощности атомной генерации до 2050 года. Об этом сообщает Министерство энергетики Украины.

Украина и еще 30 стран подтвердили курс развития атомной энергетики: итоги СОР29

Украинская атомная энергетика в условиях войны доказала свою критическую значимость, обеспечивая до 60% внутреннего потребления электроэнергии.

"Для Украины развитие атомной энергетики – это стратегическая задача. В условиях войны атомная энергетика доказала свою надежность и критическую значимость для Украины. Сегодня АЭС покрывает около 60% потребления электроэнергии в стране и является основой нашей энергосистемы. Наша задача – совместно с партнерами продолжить развитие атомной энергетики, в том числе и развитие дополнительных генерирующих мощностей", – отметил заместитель Министра энергетики Украины Роман Андарак.

Новые проекты: расширение мощностей

Украинская государственная компания НАЭК "Энергоатом" реализует ряд масштабных проектов:

  • Достройка энергоблоков №3 и №4 Хмельницкой АЭС с общей мощностью 2,2 ГВт.

  • Строительство новых энергоблоков на Ровенской и Хмельницкой АЭС по передовым технологиям американской компании Westinghouse.

На СОР29 ясно прозвучало, что атомная энергетика становится ключевым элементом в достижении глобальных климатических целей. Поддержка ведущих стран мира свидетельствует об уверенности в ее безопасности, эффективности и экологичности.

Развитие атомной энергетики – это не только вопрос внутренней энергобезопасности Украины, но и шаг к интеграции в глобальную энергетическую стратегию.



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Источник: https://www.kmu.gov.ua/news/ukraina-i-shche-30-krain-svitu-pidtverdyly-namir-rozvyvaty-atomnu-enerhetyku-na-sor29
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