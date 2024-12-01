Украина и еще 30 стран подтвердили курс развития атомной энергетики: итоги СОР29

На состоявшейся в Баку конференции ООН по климату СОР29 Украина вместе с 30 другими странами мира заявила о намерениях активно развивать атомную энергетику. Ключевой целью является обеспечение энергобезопасности и сокращение выбросов парниковых газов. Среди государств, поддержавших эту инициативу, США, Франция и Великобритания, подтвердившие намерения утроить мощности атомной генерации до 2050 года. Об этом сообщает Министерство энергетики Украины.

Украинская атомная энергетика в условиях войны доказала свою критическую значимость, обеспечивая до 60% внутреннего потребления электроэнергии.

"Для Украины развитие атомной энергетики – это стратегическая задача. В условиях войны атомная энергетика доказала свою надежность и критическую значимость для Украины. Сегодня АЭС покрывает около 60% потребления электроэнергии в стране и является основой нашей энергосистемы. Наша задача – совместно с партнерами продолжить развитие атомной энергетики, в том числе и развитие дополнительных генерирующих мощностей", – отметил заместитель Министра энергетики Украины Роман Андарак.

Новые проекты: расширение мощностей

Украинская государственная компания НАЭК "Энергоатом" реализует ряд масштабных проектов:

Достройка энергоблоков №3 и №4 Хмельницкой АЭС с общей мощностью 2,2 ГВт.

Строительство новых энергоблоков на Ровенской и Хмельницкой АЭС по передовым технологиям американской компании Westinghouse.

На СОР29 ясно прозвучало, что атомная энергетика становится ключевым элементом в достижении глобальных климатических целей. Поддержка ведущих стран мира свидетельствует об уверенности в ее безопасности, эффективности и экологичности.

Развитие атомной энергетики – это не только вопрос внутренней энергобезопасности Украины, но и шаг к интеграции в глобальную энергетическую стратегию.