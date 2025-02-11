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Украина и ЕС создают единое логистическое пространство: что это значит для бизнеса

Одной из основных целей является создание "транспортного безвиза"

сегодня, 13:37
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Амбарцумян Анна

Украина и Европейский Союз активно работают над формированием единого логистического пространства, что позволит упростить перемещение товаров и услуг между странами. Премьер-министр Украины Денис Шмигаль во время заседания правительства 11 февраля поделился важными подробностями этого процесса, отметив несколько ключевых инициатив, которые будут способствовать интеграции двух рынков.

Украина и ЕС создают единое логистическое пространство: что это значит для бизнеса

Заседание правительства. Фото: kmu.gov.ua

"Транспортного безвиза" позволит украинским перевозчикам беспрепятственно осуществлять перевозку через границу без дополнительных разрешений. Это значительно облегчит бизнес-процессы, в частности, для малого и среднего бизнеса, и увеличит объем торговли с ЕС. По словам Шмыгаля, около 60% украинского экспорта направляется именно в Европу. Только в январе этого года объем украинского экспорта в ЕС уже достиг 1,8 миллиарда долларов.

Кроме того, правительство активно занимается модернизацией пограничной инфраструктуры и пропускных пунктов, что также является важным элементом в развитии логистики. Согласно плану, к 2030 году планируется обновление 29 старых пунктов пропуска и строительство еще 17 новых. Совместная работа с европейскими партнерами позволит значительно ускорить процессы на границах и улучшить пропускную способность.

Одним из наиболее инновационных решений является система Очередь, позволяющая автоматически бронировать место для пересечения границы. С момента запуска этого сервиса в конце 2022 года уже зафиксировано около 1,7 миллиона пересечений границы.

Не менее важным элементом стратегии есть развитие Украинского морского коридора. За полтора года с момента его запуска через этот маршрут было транспортировано более 100 миллионов тонн грузов в 53 страны мира. Также активно работает поддержка экспортеров через экспортно-кредитное агентство, которое за последние три года предоставило финансовую поддержку на сумму более 20 миллиардов гривен.

Все эти инициативы направлены на укрепление экономики Украины, увеличение объемов экспорта и улучшение конкурентоспособности украинских товаров на международных рынках.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что Украина активно укрепляет экономические связи с Евросоюзом : уже в этом году ожидается заключение соглашения о "промышленном безвизе". Это станет важным шагом для интеграции украинского бизнеса в европейский рынок. Премьер-министр Денис Шмигаль на заседании правительства отметил, что финальная подготовка уже на завершающей стадии. Осталось принять один законопроект, после чего начнется официальный процесс переговоров.



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Источник: https://www.kmu.gov.ua/news/ukraina-ta-ies-pratsiuiut-nad-stvorenniam-iedynoho-lohistychnoho-prostoru-dlia-bezpereshkodnoho-peremishchennia-tovariv-ta-posluh-denys-shmyhal
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