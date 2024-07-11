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Украина и ЕС: новые стандарты для транспортного безвиза

Обновленные правила транспортного безвиза вступили в силу: что нужно знать

11 июля 2024, 13:55
Автор:
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Черновалова Кристина
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С 10 июля 2024 г. вступят в силу обновленные правила для грузоперевозчиков, работающих между Украиной и ЕС. Теперь все, кто перевозит товары в Европу, должны четко следовать новым требованиям, которые должны упростить и ускорить пересечение границы.

Украина и ЕС: новые стандарты для транспортного безвиза

Обновлены правила "транспортного безвиза"

Одно из основных новшеств – это обязательность иметь на борту грузовика лицензию с QR-кодом. Это значительно упрощает проверку документов на границе, ведь вся необходимая информация теперь доступна в электронном виде.

Также, если грузовик выезжает из Украины без груза, у водителя должны быть документы, подтверждающие, что он вернется с товаром. Это может быть договор или подписана заявка. Эти документы должны включать информацию об отправителе и месте загрузки.

Кроме того, важно иметь документы, подтверждающие тип перевозки – коносаменты, товаротранспортные накладные, таможенные декларации. При возвращении пустым грузовиком в Украину также нужно иметь бумаги, удостоверяющие ввоз груза.

Последнее нововведение – это специальная наклейка синего цвета на лобовом стекле грузовика, которая показывает, что водитель соблюдает новые правила.

Эти изменения важны не только для упрощения процессов перевозки, но и обеспечения безопасности и честности в транспортном секторе, способствуя таким образом развитию экономических связей между Украиной и ЕС.

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Источник: https://t.me/ukrautoprom/4617
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