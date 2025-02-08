Украина готовится изменить правила военной службы: чего ждать

В Украине планируется серьезные изменения в правилах прохождения военной службы. Правительство согласовало проект указа Президента, предусматривающий важные нововведения для Вооруженных Сил Украины, Национальной гвардии и Государственной специальной службы транспорта. Как именно эти изменения окажут влияние на будущее военных и их карьеру, сообщил нардеп Алексей Гончаренко.

ВСУ. Фото из открытых источников

Одной из главных новаций является внедрение системы, согласно которой военные смогут получать звание и назначение не только за выслугу лет, но и по результатам конкурса. Это позволит повысить уровень профессионализма среди военных и мотивировать их к более активному саморазвитию. Кроме того, вводится новая ротационная система, которая позволит военным менять должности, приобретая новый опыт и расширяя свои навыки.

Также важными изменениями являются новые правила подписания и продления контрактов, упорядочивающих текущую систему. Теперь процедура подписания контрактов станет более прозрачной и предсказуемой. Кроме того, вводятся новые виды службы, среди которых базовая военная служба и служба резервистов, что даст больше возможностей для граждан, желающих присоединиться к армии.

И, пожалуй, наиболее значимым изменением является отмена срочной службы, которая уже не будет обязательной для граждан. Этот шаг, по словам чиновников, будет способствовать улучшению качества службы и уменьшению бюрократических барьеров для вступления в военные формирования. Вместо этого вводится контрактная служба, которая позволит каждому солдату выбирать свой путь в Вооруженных силах.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что отмена военного положения не гарантирует завершения мобилизации в Украине. По словам заслуженного юриста Владимира Пилипенко, даже после его прекращения президент может продолжать мобилизационные мероприятия, хоть и в меньших масштабах. В то же время ограничения на выезд мужчин за границу могут сохраниться из-за постоянной угрозы со стороны России.



