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Украина держится благодаря добровольцам и дедам 55+ : Михайлова разнесла «плюшки» для молодежи

Плюшки для мужчин, которые придут в армию в правильное время и только на год, раскритиковала девушка погибшего Да Винчи

сегодня, 16:01
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Ткачик Олеся

Вместо того, чтобы оценить по достоинству тех, кто уже стоит в строю, кто рискует жизнью с 2014 или 2022 года, государство просто игнорирует их потребности, об этом заявила боевой медик, девушка погибшего Да Винчи Алина Михайлова.

Украина держится благодаря добровольцам и дедам 55+ : Михайлова разнесла «плюшки» для молодежи

Алина Михайлова

По ее словам, когда она только мобилизовалась, то ей не платили зарплату в течение пяти месяцев. При этом добавила боевой медик, таких как она – тысячи.

"Кто-то до сих пор не получил выплаты за ранения. Кто-то судится за компенсацию погибшего собратья. Но на 12 году войны вдруг находятся миллиарды, чтобы привлечь новых контрактников – с деньгами, соцпакетом и "бонусами". И это не просто несправедливость. Это дискриминация", – убеждена Михайлова.

Она считает, что законом о "плюшках" для ушедших на фронт мужчин до 25 лет подменяется сам смысл военной службы в воюющей стране. И речь идет не о защите страны, а о выгодном контракте.

"Когда люди выходили воевать в 2014-м, они шли в шлепанцах и с дедовскими ружьями, потому что другого выбора не было. В 2022-м люди бросали свои офисы, производства, магазины и шли на фронт в джинсах и кроссовках, понимая, что это не о деньгах. Это о Родине. И сегодня нам говорят, что можно было подождать, подписать контракт и уйти воевать на год за миллион? Что теперь это выбор – идти или не идти? Будь этот выбор в 2022-м, мы бы эту войну проиграли еще тогда", — говорит Михайлова.

Она не понимает, почему люди, ушедшие воевать раньше, теперь оказались в худших условиях. Почему одни могут год послужить и учиться, а другие могут получить увольнение только получив тяжелое ранение.

"Власть не чувствует и не отстреливает, что все войско сегодня держится на временно живых добровольцах и 55+-летних дедах пехоты, которые по полгода-год живут в земле. Спят в земле, едят в земле, нуждаются в земле и держат эту землю. На тех, кого война не спрашивала, готовы ли они. Они просто взяли оружие и ушли. И эти люди имеют право на большее, чем просто "спасибо" и прибавку в 1000 гривен", – говорит Михайлова.

По ее словам, если армия стала контрактной, то должны быть надбавки за выслугу лет, и это не о смешных подачках в размере тысячи гривен.

"Если мы действительно строим контрактную армию – тогда все должны получать справедливые условия, а не выборочные "плюшки" для тех, кто пришел в правильное время", — добавила боевой медик.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что некоторые военные отказываются брать в свои подразделения молодых работников.




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Источник: https://www.facebook.com/MAlina.Mykhailova/posts/pfbid08LEFfvejNGzsQW7DjmTspz5TSf5kmGq3EstDYK1MdDVp43KqC2wuZq6cdtXwRewHl
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