Украина держится благодаря добровольцам и дедам 55+ : Михайлова разнесла «плюшки» для молодежи

Вместо того, чтобы оценить по достоинству тех, кто уже стоит в строю, кто рискует жизнью с 2014 или 2022 года, государство просто игнорирует их потребности, об этом заявила боевой медик, девушка погибшего Да Винчи Алина Михайлова.

Алина Михайлова

По ее словам, когда она только мобилизовалась, то ей не платили зарплату в течение пяти месяцев. При этом добавила боевой медик, таких как она – тысячи.

"Кто-то до сих пор не получил выплаты за ранения. Кто-то судится за компенсацию погибшего собратья. Но на 12 году войны вдруг находятся миллиарды, чтобы привлечь новых контрактников – с деньгами, соцпакетом и "бонусами". И это не просто несправедливость. Это дискриминация", – убеждена Михайлова.

Она считает, что законом о "плюшках" для ушедших на фронт мужчин до 25 лет подменяется сам смысл военной службы в воюющей стране. И речь идет не о защите страны, а о выгодном контракте.

"Когда люди выходили воевать в 2014-м, они шли в шлепанцах и с дедовскими ружьями, потому что другого выбора не было. В 2022-м люди бросали свои офисы, производства, магазины и шли на фронт в джинсах и кроссовках, понимая, что это не о деньгах. Это о Родине. И сегодня нам говорят, что можно было подождать, подписать контракт и уйти воевать на год за миллион? Что теперь это выбор – идти или не идти? Будь этот выбор в 2022-м, мы бы эту войну проиграли еще тогда", — говорит Михайлова.

Она не понимает, почему люди, ушедшие воевать раньше, теперь оказались в худших условиях. Почему одни могут год послужить и учиться, а другие могут получить увольнение только получив тяжелое ранение.

"Власть не чувствует и не отстреливает, что все войско сегодня держится на временно живых добровольцах и 55+-летних дедах пехоты, которые по полгода-год живут в земле. Спят в земле, едят в земле, нуждаются в земле и держат эту землю. На тех, кого война не спрашивала, готовы ли они. Они просто взяли оружие и ушли. И эти люди имеют право на большее, чем просто "спасибо" и прибавку в 1000 гривен", – говорит Михайлова.

По ее словам, если армия стала контрактной, то должны быть надбавки за выслугу лет, и это не о смешных подачках в размере тысячи гривен.

"Если мы действительно строим контрактную армию – тогда все должны получать справедливые условия, а не выборочные "плюшки" для тех, кто пришел в правильное время", — добавила боевой медик.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что некоторые военные отказываются брать в свои подразделения молодых работников.



