Угрожает ли Украине большое наводнение из Европы: синоптик озвучила прогноз

Синоптик Наталья Диденко заявила, что Украине не грозит наводнение, которое частично охватило центральную и восточную части Европы. По словам Диденко, в Украине в ближайшие дни ожидается сухая погода с дождями в регионах.



Большое наводнение. Фото из открытых источников

В последнюю неделю в Европе наблюдается масштабное наводнение, которое признали стихийным бедствием. Большая вода затапливает улицы, сносит дома и уничтожает дамбы. Число пострадавших измеряется тысячами, также поступали сообщения о погибших.

Синоптик Наталья Диденко дала прогноз, может ли наводнение дойти до Украины.

"Сразу хочу успокоить украинцев — наводнение нам в ближайшее время не угрожает. Стихийное бедствие, которое произошло в Чехии, Словакии, Румынии, Польше, Австрии, вызвано длительными сильными дождями, которые обусловил стационирующий циклон средиземноморского происхождения. Нас волнует, коснется ли Украины? Нет", – сообщила Диденко.

Синоптик объясняет, что циклон переместился с юга и остановился над центральной частью Европы непрерывно проливая дожди, повлекшие катастрофические последствия, в том числе и человеческие жертвы.

Что касается погоды в Украине, Диденко прогнозирует в большинстве областей сухую антициклональную погоду. По ее словам, дождей не ожидается, будет сухо и тепло. Исключение будут локальные дожди, которые выпадут на западе и юге Украины.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что премьер Польши Дональд Туск рассказал о жесте солидарности от Украины. По его словам, Украина, несмотря на войну, готова отправить 100 спасателей в Польшу для борьбы с последствиями наводнения.

Также "Комментарии" писали, что в Китае эвакуировали тысячи людей из-за наводнения.



