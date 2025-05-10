logo

BTC/USD

103569.73

ETH/USD

2395.40

LTC/USD

102.48

USD/UAH

41.75

EUR/UAH

47.20

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество события Ударов баллистикой по Украине будет больше: что Иран собирается передать России
commentss НОВОСТИ Все новости

Ударов баллистикой по Украине будет больше: что Иран собирается передать России

По информации Reuters, Иран готовится передать России пусковые установки для баллистических ракет

сегодня, 10:30
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Иран в ближайшее время намерен передать России пусковые установки для баллистических ракет малой дальности Fath-360, которые путинский режим может использовать в войне против Украины. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "Reuters", со ссылкой на двух западных представителей сил безопасности и одного регионального чиновника.

Ударов баллистикой по Украине будет больше: что Иран собирается передать России

Иран и Россия. Фото: из открытых источников

Ссылаясь на источники СМИ отмечает, что передача иранских пусковых установок является "неизбежной". Речь идет об установках для ракет Fath-360 с дальностью до 120 км, которые позволят российским войскам наносить оперативные удары по украинским позициям, военным объектам и населенным пунктам вблизи линии фронта.

В сентябре 2024 года Иран доставил ракеты в Россию девятью судами под российским флагом. Тогда три источника Reuters сообщили, что пусковые установки не входили в эту поставку.

Согласно оценкам экспертов, поставки пусковых установок к Fath-360 будут свидетельствовать об углублении военного сотрудничества между Ираном и Россией.

Ранее генерал армии США Кристофер Каволи сообщил Конгрессу США, что Иран передал России более 400 баллистических ракет малой дальности. Вероятно, речь шла именно о Fath-360.

В то же время нет публичных свидетельств о передаче Ираном других типов таких ракет в Россию или использования Fath-360 российскими войсками.

Аналитики предполагают, что развертывание Fath-360 позволит России хранить более современные ракеты, такие как "Искандер", для дальних ударов по критической инфраструктуре Украины, в частности по энергетической, что дополнительно нагрузит систему противовоздушной обороны.

Читайте также на портале "Комментарии" — российский диктатор Владимир Путин подписал закон о ратификации договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Ираном. Документ официально обнародован. Он уже появился на портале правовой информации РФ.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.reuters.com/world/iran-send-russia-launchers-short-range-missiles-sources-say-2025-05-09/
Теги:

Новости

Все новости