Ударов баллистикой по Украине будет больше: что Иран собирается передать России

Иран в ближайшее время намерен передать России пусковые установки для баллистических ракет малой дальности Fath-360, которые путинский режим может использовать в войне против Украины. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "Reuters", со ссылкой на двух западных представителей сил безопасности и одного регионального чиновника.

Иран и Россия. Фото: из открытых источников

Ссылаясь на источники СМИ отмечает, что передача иранских пусковых установок является "неизбежной". Речь идет об установках для ракет Fath-360 с дальностью до 120 км, которые позволят российским войскам наносить оперативные удары по украинским позициям, военным объектам и населенным пунктам вблизи линии фронта.

В сентябре 2024 года Иран доставил ракеты в Россию девятью судами под российским флагом. Тогда три источника Reuters сообщили, что пусковые установки не входили в эту поставку.

Согласно оценкам экспертов, поставки пусковых установок к Fath-360 будут свидетельствовать об углублении военного сотрудничества между Ираном и Россией.

Ранее генерал армии США Кристофер Каволи сообщил Конгрессу США, что Иран передал России более 400 баллистических ракет малой дальности. Вероятно, речь шла именно о Fath-360.

В то же время нет публичных свидетельств о передаче Ираном других типов таких ракет в Россию или использования Fath-360 российскими войсками.

Аналитики предполагают, что развертывание Fath-360 позволит России хранить более современные ракеты, такие как "Искандер", для дальних ударов по критической инфраструктуре Украины, в частности по энергетической, что дополнительно нагрузит систему противовоздушной обороны.

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