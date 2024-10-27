Ударит мороз и засыпает все снегом: названа дата сильного похолодания в Украине

Погода в Украине с 28 октября по 3 ноября претерпевает существенные изменения, в частности возвращение дождей и туманов, а также ожидается первый снег. Об этом рассказал кандидат географических наук и метеоролог Игорь Кибальчич, сообщает meteoprog .

Погода в Украине (фото из открытых источников)

28 октября

В понедельник, 28 октября, под влиянием поля высокого давления осадков не предполагается. Ночью и утром местами возможен туман. Ветер на Левобережье – юго-западный, на Правобережье – северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью составит 5…10 °С, днем 12…17 °С, в Одесской области до 20 °С.

29 октября

Во вторник, 29 октября, погода останется без существенных осадков, лишь по крайней мере возможен небольшой дождь. Ветер – северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 5...10°С, днем 12...17°С, в западных областях 8...11°С.

30 октября

В среду, 30 октября, небольшие дожди ожидаются в западных областях, на остальной территории — без существенных осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 3…8°С, на северо-востоке – около 0°С; днем 9…14 °С, в Крыму и Закарпатье до 16 °С.

31 октября

В четверг, 31 октября, ночью в западных регионах, днем на большей части страны (кроме южных областей) возможны кратковременные дожди. Ветер западный, 7-12 м/с; на Левобережье порывы до 15-20 м/с. Температура ночью 5…10 °С, на востоке 0…3 °С; днем 10…15 °С, в Одесской области и Крыму до 17 °С.

1 ноября

В пятницу, 1 ноября, ночью на крайнем востоке, в Приазовье и Крыму, днем в северо-западных областях пройдут небольшие дожди. В других регионах без осадков. Ветер западный/юго-западный, 7-12 м/с, в большинстве областей, кроме южной, порывы 17-22 м/с. Температура ночью 5…10 °С, в северных и восточных областях -3…2 °С; днем 9…14 °С, в юго-западных областях местами 15…18 °С.

2 ноября

В субботу, 2 ноября, под влиянием активного циклона ожидается неустойчивая и ветреная погода. Пройдут небольшие, местами умеренные дожди. Днем в северных и частично западных областях возможен мокрый снег и снежная крупа. Ветер северо-западный, 9-14 м/с, порывы до 17-22 м/с. Температура в течение суток 6…11 °С, в западных и северных областях 2…7 °С.

3 ноября

В воскресенье, 3 ноября, ночью без осадков, днем в северных и западных областях пройдет дождь с мокрым снегом; в остальных регионах – без существенных осадков. Ветер западный, 7-12 м/с, ночью отдельные порывы 15-17 м/с. Температура ночью -3…2°С, днем 2…7°С.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, как глобальное потепление изменит погоду в Украине