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Ударили по самому секретному: что стало целью хакерской атаки Китая на США

WP пишет о том, что атака отражает решимость Пекина получить разведданные о своем самом значимом сопернике в глобальной борьбе за власть и влияние

сегодня, 09:05
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Кравцев Сергей

Хакеры китайского правительства взломали крайне секретный офис Министерства финансов, который применяет экономические санкции против стран и групп лиц. Это один из самых мощных инструментов, имеющихся в распоряжении США для достижения целей национальной безопасности. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Washington Post".

Ударили по самому секретному: что стало целью хакерской атаки Китая на США

КНР и США. Фото: из открытых источников

Ссылаясь на неназванных официальных лиц США, авторы публикации сообщили, что хакеры взломали Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) и Управление финансовых исследований, а также атаковали офис министра финансов США Джанет Йеллен.

Как отмечает издание, эта атака отражает решимость Пекина получить разведданные о своем самом значимом сопернике в глобальной борьбе за власть и влияние.

Чиновники заявили, что основной сферой интереса китайского правительства являются китайские организации, в отношении которых правительство США может рассмотреть возможность введения финансовых санкций.

Ранее на этой неделе Минфин в письме Конгрессу сообщил, что хакеры украли несекретные документы в ходе "крупного инцидента". При этом не уточнялось, какие именно пользователи или департаменты пострадали.

В письме Министерства финансов США говорилось, что хакеры взломали стороннего поставщика услуг кибербезопасности BeyondTrust.

Китайские фирмы, частные лица и организации часто становятся объектом санкций США, которые Вашингтон использует в качестве ключевого инструмента своей внешней политики в отношении Пекина.

Соединенные Штаты считают Китай своим самым большим вызовом во внешней политике, и в прошлом месяце глава Минфина Джанет Йеллен заявила, что Вашингтон не исключает санкций против китайских банков, поскольку он стремится сократить доходы России от поставок нефти и ограничить доступ к зарубежным поставкам для подпитки своей войны против Украины.

Между тем, отношения между Соединенными Штатами и Китаем остаются напряженными, поскольку избранный президент Дональд Трамп готовится вернуться в Белый дом, угрожая Пекину еще более жесткими тарифами, чем те, которые он ввел в свой первый срок. Во время своей кампании в прошлом году он предложил ввести пошлины в размере 60% или более на весь импорт из Китая, что может спровоцировать торговую войну мирового масштаба.

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