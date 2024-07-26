Удар по теневому бизнесу: честные компании получат государственные бонусы

Украина ввела новый закон, дающий льготы предпринимателям, соблюдающим налоговые правила. Закон назван "О Клубе Белого Бизнеса". Это инициатива Даниила Гетманцева, главы комитета по финансам. Цель цели поддержать компании, которые честно платят налоги, чтобы они могли работать легче во время войны. Об этом сообщил нардеп Александр Ковальчик.

Новый закон в Украине открывает привилегии для честных бизнесов

Компании, хорошо платящие налоги, могут войти в "Клуб Белого Бизнеса". Они получат несколько льгот: меньше проверок, скорее получение консультаций от налоговых и личного менеджера для помощи с налогами.

Комитет по вопросам финансов поддержал закон, а парламент принял его быстро и с большой поддержкой. Бизнес-сообщество считает этот закон полезным, потому что он помогает уменьшить бюрократию.

Закон помогает бороться с коррупцией и укрепляет экономику, делая бизнес более прозрачным и честным. Это важно для стабильности и доверия в стране. Ожидается, что закон не только поможет честным компаниям расти, но покажет другим странам пример эффективной налоговой политики.

Важно: Закон не освобождает от всех видов налоговых проверок, а только плановых документальных проверок. Также он не упраздняет необходимости соблюдения налогового законодательства.

Ранее "Комментарии" писали, что Кабинет Министров готовит большой пакет повышения налогов. В частности, военный сбор может быть повышен с 1,5% до 5%. По словам исполнительного директора Экономического дискуссионного клуба Олега Пендзина, дефицит госбюджета достигает полтриллиона гривен, а потому правительство вынуждено искать способы, где взять дополнительные средства.