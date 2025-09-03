История этой пушистой тронула тысячи людей — после вражеской атаки по Дарницкому району Киева 28 августа она искала своего хозяина среди развалин. Джесси верно ждала его, но, к сожалению, мужчина погиб. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию ГСЧС Украины.

Удар по Киеву унес жизнь ее хозяина: что стало с собакой Джесси, которая его ждала

Спасатели ГСЧС приютили собаку, подарили крышу, тепло и заботу. А сейчас она рядом с теми, кого знает и любит с детства, с сыном Романом и внучкой своего погибшего хозяина.

У Джесси снова есть дом и любящая семья.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что в ночь на 28 августа произошел российский удар по жилому дому в Киеве в Дарницком районе. Об этом сообщил глава украинского государства Владимир Зеленский по результатам доклада министра внутренних дел Игоря Клименко.

Известно о 22 погибших только в одном этом месте попадания, среди них четыре ребенка. Младшей девочке не исполнилось и трех лет. Всего в ночь на 28 августа россияне убили 23 человека в Киеве.

"До сих пор остается неизвестной судьба 8 человек. Еще 53 были ранены. Всем им оказана необходимая помощь. Я благодарю спасателей, полицейских, врачей и медсестер, все коммунальные и экстренные службы, каждого, кто задействован в помощи людям", — подчеркнул президент и выразил соболезнования родным и близким. Владимир Зеленский также отметил, что Россия должна отвечать за этот удар, как и за все остальные удары по нашему государству, по нашим людям и по всем стараниям мира завершить эту войну.