Удар по банкам и социальным проектам власти: чем грозит законопроект Дубинского о валютных кредитах

В Верховной раде зарегистрирован проект №4204 о защите валютных заемщиков, автором которого является депутат от "Слуги народа" Александр Дубинский. Законопроект подразумевает упростить жизнь валютным заемщикам, а вместе с тем привести к увеличению доли проблемных кредитов в госбанках и срыву социальной инициативы президента Владимира Зеленского об ипотеках под 10%.

По мнению экспертов, законопроект, предложенный Дубинским, может нарушить баланс интересов кредиторов и должников по ипотечным кредитам, а также принципы хозяйственной деятельности, работы банковского сектора, которые прописаны в Конституции Украины. Это озвучили на заседании рабочей группы по вопросам банкротства при представителях Минюста.

К слову, валютным заемщикам помогают не впервые. В 2014 году был введен мораторий на принудительное отчуждение имущества должников по валютным кредитам, который был продлен до апреля 2021 года. Также, в 2019 году вступил в силу Кодекс по процедурам банкротства, в следствии которого заемщик смог получить возможности для реструктуризации долга. Плюс ко всему, в случае, если физическое лицо объявляет себя банкротом, у него не смогут отобрать единственное жилье.

Так как на сегодняшний день нормами Кодекса никто не воспользовался, он не принес желаемых результатов. По мнению экспертов, все, кто волновался за потерю жилье, давно смогли договориться с банком о единоразовой выплате либо новых условиях кредита.

Существуют также заемщики, которые не могут воспользоваться процедурой банкротства и прикрываются процедурой моратория – их называют проблемными. А доля "проблемных кредитов" в госбанках составляет свыше 63%, поэтому "Законопроект Дубинского", по утверждению экспертов, наиболее негативно отразится на их работе.

"С социальной точки зрения, этот законопроект крайне вреден, — говорит эксперт Международного центра перспективных исследований Егор Киян. — Во-первых, он популистский, во-вторых, если ответственные заемщики платят, зачем потакать безответственным, злостным неплательщикам, некоторые из которых продолжают жить на широкую ногу? Поэтому надо стимулировать, в первую очередь, тех, кто платит, а не подыгрывать тем, кто не платит".

Кроме того, документ нарушает конституционные принципы хозяйствования в стране путем вмешательства в хозяйственную деятельность, а также нарушит и принципы деятельности банков – их фактически принудят к пересмотру договоренностей с должниками.

Помимо этого, эксперты уверяют, что принятие законопроекта негативно скажется на экономике Украины в целом, отпугнув иностранных инвесторов, ведь они очень щепетильно подходят к вопросам защиты инвестиций и прав кредитора.

В конечном итоге, законопроект №4204 может "поставить крест" и на объявленной ранее инициативе президента Владимира Зеленского об ипотеках под 10% годовых – банки не будут заинтересованы в ипотечном кредитовании и откажутся от соответствующих программ.

Финансовый аналитик Сергей Фурса считает, что под законопроект подпадают практически все продаваемые квартиры в стране, и принятие законопроекта может заблокировать ипотечный рынок.

"Принятие закона может привести к значительному сокращению программ ипотечного кредитования коммерческими банками", — уточнил Егор Киян.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!