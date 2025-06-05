Будущие возможности России продолжать войну будут в значительной степени зависеть от косвенных санкционных рычагов, которые используют США. Об этом заявил военно-политический аналитик, сопредседатель инициативы "Правое дело" Дмитрий Снегирев. Особенно эффективны, по его словам, ограничения в энергетической сфере и банковском секторе РФ.

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"Несмотря на обвинения в адрес Трампа в пророссийской риторике, Соединенные Штаты уже сделали ряд шагов, подрывающих российскую экономику", — подчеркнул эксперт.

Снегирев напомнил: после визита Дональда Трампа в Саудовскую Аравию страна объявила об увеличении добычи нефти, что привело к обвалу цен — с $70 до $55 за баррель. До этого Эр-Рияд координировал добычу вместе с Москвой, чтобы сохранять выгодную для РФ цену. В результате изменений Россия потеряла примерно 2 триллиона рублей бюджетных поступлений, что явилось серьезным ударом по финансовой стабильности государства.

По словам аналитика, еще один удар США — давление на логистику: Панама по настоянию Вашингтона отменила разрешения на 129 судов из теневого флота РФ. Это 25% нелегального экспортного потенциала России, использовавшегося для обхода санкций.

Кроме того, США фактически вытеснили РФ из Сирии. После переговоров Трампа с новым сирийским руководством российская сторона потеряла доступ к нефтяным и газовым месторождениям в регионе Дейр-эз-Зор, ранее обеспечивавшим РФ "теневые" доходы. Теперь там работают американские, турецкие и катарские компании.

Также Сирия отказала России в инвестициях в порт Тартус, где размещалась единая российская военно-морская база в регионе. Это, по мнению Снегирева, еще один весомый геополитический провал Москвы.

Портал "Комментарии" писал, что, по мнению военного аналитика и директора New Geopolitics Research Network Михаила Самуся, удар России по зданию Херсонской областной государственной администрации служит очередным доказательством США о необходимости усиления санкций против страны-агрессора. Российские войска наносят удары исключительно по гражданским объектам, что подчеркивает их террористическую тактику.