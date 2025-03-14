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Учительница и учащиеся на одной волне: видео с перерыва в школе Умани стало хитом сети

Видео было обнародовано еще в 2023 году, и учительница продолжает работать с маленькими учениками, публикуя новые ролики, собирающие много просмотров.

сегодня, 11:10 comments4345
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Клименко Елена

В сети стало популярным видео, снятое на перемене в одной из школ Умани Черкасской области. На записи учительница начальных классов пляшет вместе с учениками под известный хит.

Учительница и учащиеся на одной волне: видео с перерыва в школе Умани стало хитом сети

Фото: скриншот

Этот ролик педагог опубликовала на своей странице в TikTok, и он быстро набрал более 4 миллионов просмотров, почти 140 тысяч лайков и более 2,5 тысячи комментариев.

Видео было обнародовано еще в 2023 году, и учительница продолжает работать с маленькими учениками, публикуя новые ролики, собирающие много просмотров.

"Кто куда, но весело!", – подписала она видео.

В комментариях пользователи выражали восхищение тем, как педагог проводит время с детьми, отмечая, что это помогает выстраивать доверительные отношения. Многие мечтают, чтобы в их школах были такие учителя.

Некоторые отмечали, что для них это необычно — видеть учительницу, танцующую с учениками, но считали, что это может положительно повлиять на атмосферу в классе и способствовать развитию доверия между педагогом и учениками.

"Счастливые дети, отличная учительница!" "Я бы мечтал о таком учителе!" "Учите их жить по полной, они должны быть свободными!" "Учительница на одной волне с детьми — это здорово!" "Не надо бороться с хаосом, лучше его овладеть." "Впечатляющая и сложная работа с детьми, невероятная учительница!", — написали пользователи сети.

Портал "Комментарии" ранее писал, что в Киеве демонтировали памятник российскому физиологу Ивану Павлову, снискавшему славу благодаря своим открытиям в области рефлексов. Об этом сообщил Департамент территориального контроля Киевской городской государственной администрации. Памятник размещался возле Александровской больницы в Печерском районе столицы и был снесен в рамках процесса дерусификации.



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Источник: https://www.tiktok.com/@tata_sh_ukr/video/7303536623692565765?embed_source=121374463%2C121468991%2C121439635%2C121433650%2C121404359%2C121497414%2C73319237%2C121477481%2C121351166%2C121487028%2C73347566%2C121331973%2C120811592%2C120810756%2C121503376%3Bnu
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