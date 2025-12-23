Ученые сделали прорывное открытие: действительно ли теперь увеличились шансы дожить до 100 лет

Ученые нашли следы древней ДНК, которые могут помочь объяснить феномен человеческого долголетия. Новое исследование, опубликованное в научном журнале GeroScience, свидетельствует: гены наших далеких предков способны оказывать существенное влияние на вероятность дожить до 100 лет.

Долголетие. Фото: из открытых источников

Интерес к теме усилился на фоне летнего юбилея американского актера Дика Ван Дайка, который недавно отметил 100-летие и поделился собственными советами по активной жизни. Впрочем, ученые отмечают: сбалансированное питание и физическая активность важны, но они не единственные факторы долголетия – решающую роль может играть генетика.

В рамках исследования специалисты проанализировали геномы 333 человек старше 100 лет и сравнили их с ДНК 690 здоровых участников среднего возраста – около 50 лет. Поскольку Италия входит в список стран с наибольшим количеством долгожителей, именно ее население стало основой выборки.

Полученные данные сопоставили с геномами четырех древних популяций, повлиявших на формирование современных итальянцев: неолитических земледельцев Анатолии, выходцев из иранско-кавказского региона, кочевников бронзового века и западных охотников-собирателей после ледникового периода.

Наиболее неожиданной оказалась связь именно с генетическим наследием охотников-собирателей. Исследователи установили, что даже небольшое увеличение части этой ДНК повышает шансы дожить до 100 лет на 38%. При этом у женщин с такими маркерами вероятность долголетия оказалась вдвое выше, чем у мужчин.

Ученые предполагают, что эти гены попали в европейский генофонд еще в доисторические времена и связаны с более эффективным метаболизмом и более здоровым старением. Авторы подчеркивают: это только первый шаг, и дальнейшие исследования могут раскрыть новые механизмы влияния древней ДНК на продолжительность жизни человека.

